Литовские пограничники сняли с поезда четырех российских военных

ВИЛЬНЮС, 2 июн — РИА Новости. Литовские пограничники сняли с поезда "Калининград-Москва" четырех российских военнослужащих, которые пытались транзитом пересечь территорию республики, сообщает агентство BNS cо ссылкой на представителя службы защиты госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса.
"Пограничники Кибартайского КПП совершали проверку транзитного поезда, который следовал по маршруту "Калининград-Москва". При въезде в Литву из Калининграда во время проверки документов выяснилось, что в одном из купе находятся четверо военнослужащих России, одетых в гражданскую одежду", — рассказал Мишутис.
По его словам, если группа военнослужащих в составе четырех и более лиц совершает транзитный проезд через Литву, то они считаются военной командой. В этом случае для проезда через республику требуется специальное разрешение.
"Однако такого разрешения у мужчин не оказалось. Им было приказано выйти из поезда, пограничники подписали отказ в разрешении пересекать государственную границу", — добавил Мишутис.
По данным службы защиты госграницы, позднее военные вернулись в Россию на поезде.