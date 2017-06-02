Литовские пограничники сняли с поезда четырех российских военных

ВИЛЬНЮС, 2 июн — РИА Новости. Литовские пограничники сняли с поезда "Калининград-Москва" четырех российских военнослужащих, которые пытались транзитом пересечь территорию республики, сообщает агентство BNS cо ссылкой на представителя службы защиты госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса.

Инцидент произошел в четверг вечером на КПП "Кибартай".

"Пограничники Кибартайского КПП совершали проверку транзитного поезда, который следовал по маршруту "Калининград-Москва". При въезде в Литву из Калининграда во время проверки документов выяснилось, что в одном из купе находятся четверо военнослужащих России, одетых в гражданскую одежду", — рассказал Мишутис.

По его словам, если группа военнослужащих в составе четырех и более лиц совершает транзитный проезд через Литву, то они считаются военной командой. В этом случае для проезда через республику требуется специальное разрешение.

"Однако такого разрешения у мужчин не оказалось. Им было приказано выйти из поезда, пограничники подписали отказ в разрешении пересекать государственную границу", — добавил Мишутис.

По данным службы защиты госграницы, позднее военные вернулись в Россию на поезде.