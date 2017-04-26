Кому адресована американская ракета: к испытанию Minuteman III

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Соединенные Штаты испытывают сегодня межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Это стратегическое оружие: ракета способна нести ядерный заряд. Военно-воздушные силы осуществляют запуск МБР с базы Ванденберг в Калифорнии. Подобные испытания проводятся примерно четыре раза в год.

Накануне командир 30-го космического крыла полковник Джон Мосс заявил: "Запуски Minuteman необходимы для проверки статуса наших национальных ядерных сил и демонстрации нашего национального ядерного потенциала". Вроде бы нынешний пуск был запланирован около года назад и не имеет никакого отношения к "провокациям режима Ким Чен Ына". Однако американское издание Washington Examiner все же отметило : "Air Force to test ICBM Wednesday amid North Korea tensions" ("Военно-воздушные силы проведут испытания МБР в среду в условиях напряженности в Северной Корее").

© AP Photo / Douglas C. Pizac Погрузка межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для перевозки на военную базу в штат Юта. 2002 год © AP Photo / Douglas C. Pizac Погрузка межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для перевозки на военную базу в штат Юта. 2002 год

"Страшное лицо"

Вероятно, демонстрация ядерных возможностей США адресована не только Северной Корее. В Азиатско-Тихоокеанском регионе активно наращивает военный потенциал Китай , проявляют "своеволие" Филиппины — президент страны Родриго Дутерте недавно разрешил российским военным кораблям свободно заходить в территориальные воды страны . Индия, игнорируя американские технологии, разрабатывает новые ракеты BrahMos и совместный с Россией проект истребителя пятого поколения FGFA . Эти и другие страны наблюдают за пуском МБР Minuteman III, в той или иной мере задействуют механизмы разведки и оперативного реагирования и фактически становятся участниками американского испытания.

Позиции МБР Minuteman III (450 ракет, основа американской триады ядерного сдерживания) расположены на трех базах в северных штатах (Вайоминг, Монтана и Северная Дакота), по соседству с Канадой, на расстоянии примерно восьми тысяч километров от Москвы.

Из южной Калифорнии американские ракеты летают, как правило, в юго-западном направлении — в район Маршалловых Островов (ассоциированное с США тихоокеанское государство в Микронезии) — на расстояние около восьми тысяч километров. Можно заметить, что в сторону Атлантики (на восток) пуски МБР не производятся. Случайно или преднамеренно, но "страшное лицо" Соединенные Штаты обращают преимущественно к Азии.

Несмотря на дипломатичные заявления американской стороны, сегодняшний запуск МБР Minuteman III все же напоминает помахивание большой дубиной перед лицом руководства КНДР, которое ранее обещало "достать" своими ракетами американские военные базы в Японии и западное побережье США. Демонстрационный эффект усиливается присутствием в западной части Тихого океана авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" и американской атомной субмарины "Мичиган" с крылатыми ракетами в южнокорейском порту Пусан.

При этом шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова надолго заморожены, а Япония, США и Южная Корея вчера в Токио договорились усилить давление на КНДР. Ранее сообщалось о намерении Пентагона провести в Тихом океане два учебных перехвата ракет (аналогичных северокорейским) в мае.

Заметим: США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку военный конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился лишь подписанием перемирия между КНДР и США. Новая Корейская война вполне возможна. И некоторые региональные союзники США к этому морально готовы. При этом позиции России и Китая не учитываются, американский президент Дональд Трамп и его администрация склонны воспроизводить и множить ошибки своих предшественников.

Старый и недобрый "ополченец"

Слово Minuteman имеет несколько значений: всегда готовый к действию человек, воин-ополченец и даже член антикоммунистической экстремистской организации. Полагаю, ветерану холодной войны — одноименной американской ракете — подходит любое из них.

Трехступенчатая твердотопливная МБР Minuteman III шахтного базирования состоит на вооружении армии США с 1970 года (производились до 1979 года). Согласно договорным ограничениям, сегодня ракета имеет один боевой блок мощностью 300 килотонн и способна поражать цели в радиусе до 15 000 километров. Стартовая масса — 35 тонн, забрасываемый вес — 1,15 тонны.

© AP Photo Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. 1971 год © AP Photo Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. 1971 год

Minuteman III — последнее поколение семейства (первое — LGM-30A Minuteman I — появилось на вооружении американской армии в 1962 году), однако ракеты проходят многоступенчатую модернизацию, которая включает совершенствование двигателей, обновление бортовых компьютеров, замену боевых блоков и топлива. Неудачные запуски Minuteman III — редкость, и отказываться от них в США не намерены до конца 2020-х годов.

Новые межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования должны поступить на вооружение армии США после 2025 года.

Пентагон планирует развернуть не менее 400 новых МБР с кассетной боевой частью, дальностью пуска до 12 тысяч километров и забрасываемым весом около четырех тонн. Стоимость этой программы — более 62 миллиардов долларов.

Сравнивать американские МБР Minuteman III с российскими аналогами — дело неблагодарное уже потому, что РВСН располагают комплексами наземного базирования нескольких типов. Ограничимся корректной констатацией американского аналитического издания The National Interest: "Российское ядерное оружие — самая большая головная боль Дональда Трампа".