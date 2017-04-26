Косачев: Трамп продолжает повторять и множить ошибки своих предшественников

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация за первые сто дней президентства продолжают повторять и множить ошибки своих предшественников, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее в госдепартаменте заявили, что США обеспокоены ударами Турции по территории Сирии и Ирака, действия Турции не были одобрены коалицией и привели к жертвам. Также в госдепартаменте сказали, что все военные действия в Ираке должны уважать иракский суверенитет, при этом добавили, что США также осознают угрозу, которую для Турции представляет Рабочая партия Курдистана.

"А что — американцы учитывают угрозы, "угрожающие нам всем", когда в одностороннем плане бьют в прямом и в переносном смысле по всем несогласным с их политикой? И что, американцы уважают чей-либо суверенитет, кроме собственного? Суверенитет Ирака? А почему не Сирии? Афганистана, Ливии, Югославии в прошлом?" — написал Косачев в Facebook, комментируя заявления американских властей относительно ударов Турции по территории Сирии и Ирака.

"Ладно бы администрация Трампа этими заявлениями дистанцировалась от прежних ошибок прежних администраций. Так ведь нет, ошибки воспроизводятся и множатся. И больше нечего сказать про первые сто дней нового президента США", — отметил Косачев.

Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Ранее сообщалось, что во вторник утром турецкая авиация нанесла удары по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, один ранен. Разрушена радиостанция. Одновременно Турция нанесла авиаудар по базе сил самообороны сирийских курдов (YPG) в горах Карачох рядом с городом Дерик провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ*.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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