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В мире

Косачев: Трамп продолжает повторять и множить ошибки своих предшественников

09:3326.04.2017
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© AFP 2017 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп. 10 апреля 2017Президент США Дональд Трамп. 10 апреля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация за первые сто дней президентства продолжают повторять и множить ошибки своих предшественников, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Трамп счел успехи своей команды за сто дней у власти лучшими в истории США
Ранее в госдепартаменте заявили, что США обеспокоены ударами Турции по территории Сирии и Ирака, действия Турции не были одобрены коалицией и привели к жертвам. Также в госдепартаменте сказали, что все военные действия в Ираке должны уважать иракский суверенитет, при этом добавили, что США также осознают угрозу, которую для Турции представляет Рабочая партия Курдистана.

"А что — американцы учитывают угрозы, "угрожающие нам всем", когда в одностороннем плане бьют в прямом и в переносном смысле по всем несогласным с их политикой? И что, американцы уважают чей-либо суверенитет, кроме собственного? Суверенитет Ирака? А почему не Сирии? Афганистана, Ливии, Югославии в прошлом?" — написал Косачев в Facebook, комментируя заявления американских властей относительно ударов Турции по территории Сирии и Ирака.

"Ладно бы администрация Трампа этими заявлениями дистанцировалась от прежних ошибок прежних администраций. Так ведь нет, ошибки воспроизводятся и множатся. И больше нечего сказать про первые сто дней нового президента США", — отметил Косачев.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department
В Госдепе раскритиковали авиаудары ВС Турции по позициям курдов
Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Ранее сообщалось, что во вторник утром турецкая авиация нанесла удары по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, один ранен. Разрушена радиостанция. Одновременно Турция нанесла авиаудар по базе сил самообороны сирийских курдов (YPG) в горах Карачох рядом с городом Дерик провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ*.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Подробнее об истории турецко-курдского конфликта читайте в справке РИА Новости >>

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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madam.kukushinskay
Ну почему сразу ошибки предшественников. Да он за короткий срок уже столько натворил, что назвать это несамостоятельностью как-то не получается. Да, он действует не так как нам хотелось бы. Но он президент америки. Мы тоже действуем в своих интересах. Так что трамп достаточно самостоятелен в таких условиях давления, вранья сми и шантажа тех, кто привык обслуживать интересы америки.
09:37
26.04.2017
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