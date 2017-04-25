Генштаб ВС Турции сообщил о ликвидации 70 членов курдских формирований

АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Ранее сообщалось, что во вторник утром турецкая авиация нанесла удары по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, один ранен. Разрушена радиостанция.

Одновременно турки нанесли авиаудар по базе сил самообороны сирийских курдов (YPG) в горах Карачох рядом с городом Дерик провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

"По полученным разведданным, в ходе воздушной операции разрушены склады боеприпасов, пункты связи и убежища членов сепаратистской террористической организации (РПК). В районе Синджара в Ираке уничтожено около 40 террористов, в районе Карачох на северо-востоке Сирии — около 30. Террористам нанесен значительный ущерб, их моральное состояние подавлено", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

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