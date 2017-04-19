CNN узнал о намерении Пентагона провести в мае учебный перехват ракет КНДР

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон проведет два учебных испытания перехвата северокорейских или иранских ракет в мае 2017 года в акватории Тихого океана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные лица в американском военном ведомстве.

В частности, отмечается, что испытания будут включать запуск ракеты ПРО с улучшенными боевыми характеристиками с военного корабля. Программа создания этих ракет направлена на перехват ракет средней дальности из КНДР.

По данным телеканала, второе испытание в Тихом океане в конце мая будет сосредоточено на возможностях США сбивать межконтинентальные ракеты, которые разрабатывает Пхеньян. Испытание будет включать ракеты наземного базирования дальнего радиуса действия, расположенные на Аляске и в Калифорнии. Эти дальние ракеты разрабатываются уже около десятилетия, но лишь примерно половина их испытаний окончилась успешно, недавний доклад Пентагона содержал критику этой программы за ограниченные возможности ракет.

Оба испытания были запланированы давно, уточняет телеканал.

КНДР в последнее время провела ряд запусков ракет. Появлялись также сообщения о возможной подготовке Пхеньяном очередного ядерного испытания.