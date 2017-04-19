CNN узнал о намерении Пентагона провести в мае учебный перехват ракет КНДР

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон проведет два учебных испытания перехвата северокорейских или иранских ракет в мае 2017 года в акватории Тихого океана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные лица в американском военном ведомстве.
По данным телеканала, второе испытание в Тихом океане в конце мая будет сосредоточено на возможностях США сбивать межконтинентальные ракеты, которые разрабатывает Пхеньян. Испытание будет включать ракеты наземного базирования дальнего радиуса действия, расположенные на Аляске и в Калифорнии. Эти дальние ракеты разрабатываются уже около десятилетия, но лишь примерно половина их испытаний окончилась успешно, недавний доклад Пентагона содержал критику этой программы за ограниченные возможности ракет.
КНДР в последнее время провела ряд запусков ракет. Появлялись также сообщения о возможной подготовке Пхеньяном очередного ядерного испытания.