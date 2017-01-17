Stratfor и "Тополь-М" по-разному видят зону безопасности России

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

16 января с космодрома Плесецк (Архангельская область) запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь-М", которая на расстоянии около 6 тысяч км с высокой точностью поразила цель на полигоне Кура (полуостров Камчатка), и подтвердила стабильность летно-технических характеристик МБР.

Ранее Россия успешно запустила сразу три МБР , в том числе два подводных пуска — с борта ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) Тихоокеанского флота "Георгий Победоносец" и РПКСН 667-го проекта Северного флота "Новомосковск".

Вероятно, подобные ракетные пуски служат не только подтверждением стабильности систем и надежности конструктивных решений стратегического оружия. Мирная работа МБР также демонстрирует экономическое могущество и технологические возможности России, реалистично очерчивает зону национальной безопасности.

Не секрет, что многие на Западе Россию представляют иначе, и с удивлением открывают для себя эффективную и преуспевающую российскую модель.

Почему так происходит?

Научная демонизация

Когда-то в нашей стране на лекциях по научному коммунизму людям объясняли, почему капитализм доживает последние дни. Сегодня многочисленные научно-аналитические центры на Западе стремятся обосновать и доказать обреченность России. "Научная демонизация" переживает расцвет.

Системным очернением потенциальной жертвы идеологи "демократический диктатуры" единственного исключительного государства стараются оправдать исключительно хищные инстинкты перед началом геополитического грабежа. За примерами далеко ходить не надо — Афганистан, Ирак, Югославия, Ливия, Сирия, лидеры которых внезапно становились "диктаторами" (и большинство завершили жизнь до срока).

Образ "изгоя" старательно создают и для России, которую обвиняют едва ли не в генетической агрессивности и в исторической предрасположенности к порабощению соседей как способу сохранения собственной территории, национальной идентичности и природных богатств. Пожалуй, более других и квалифицированнее многих работают в этом направлении специалисты американского аналитического центра Stratfor . Ежемесячные обстоятельные доклады тому пример

Stratfor легко объясняет ближайшим соседям России, кого и почему им следует бояться и ненавидеть, для чего стремиться в НАТО. Якобы наша страна Богом обижена, географически уязвима, и потому агрессивна: "На протяжении почти восьми столетий Россия проходила один и тот же цикл: она поднималась из хаоса, возрождалась как региональная, а порой и как мировая держава, становилась более агрессивной по мере разрушения системы, переживала крах, а затем поднималась вновь".

И другого ей не дано — страна заблокирована со всех сторон, и может обеспечивать зону безопасности только за счет соседей — "расшириться, чтобы выжить". Stratfor даже приводит слова российской императрицы Екатерины II: "У меня нет другого способа защиты моих границ, кроме их расширения" (к сожалению, российский первоисточник не указан, и точность цитаты вызывает сомнения). Это наукообразная историческая схема может мягко подвести читателя к выводу: сильная Россия опасна, слабая ещё опаснее, и лучше бы такой страны не было совсем.

© РИА Новости. Михаил Филимонов Перейти в фотобанк Репродукция портрета русского государственного деятеля Александра Андреевича Безбородко из коллекции Государственного Исторического музея

Императрица Екатерина II оставила яркий след в истории, при ней Россия окончательно закрепилась на Черном море, и все же политику колонизации соседних народов Екатерина II не проводила. Этим на планете активно занимались в XVIII веке западноевропейские государства — Англия, Германия, Испания, Португалия, Франция. А здесь впору вспомнить другое высказывание Екатерины II: "Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, нелепостей и клеветы, как народ русский". Кстати, императрица нашла эффективное профилактическое средство от злонамеренности Европы : "У меня лучшая армия в целом мире".

Современник императрицы, светлейший князь Александр Безбородко говорил: "При нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела". Полагаю, более поздние беды России — жесткий марксизм и хаотичная приватизация средств производства, — не имели корней в нашей стране, это иноземные теории и экспериментальные технологии.

Со времен Российской империи и СССР площадь нашей страны уменьшилась, но по прежнему не имеет аналогов в мире. Она почти в два раза превышает территорию США. Отсеченная от депрессивных окраин, Россия стала экономически динамичнее, сильнее, и в новых землях не нуждается.

Что касается нынешней русофобии и милитаристского психоза в Брюсселе, Вашингтоне, в странах Балтии и ряде других республик бывшего СССР, всё очевидно: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

Проекция безопасности

Российская ядерная триада и передовые космические технологии позволяют утверждать, что в XXI веке Москва в состоянии контролировать мир на планете на многие тысячи километров за пределами своей территории, без использования каких-либо "буферных зон" на территории ближайших соседей. Подводные ракетоносцы делают доступной любую точку земного шара. В США это называют "проекцией силы". Для России актуальнее проекция безопасности.

Исключительно для примера: с Камчатки МБР "Тополь-М" долетит в любую точку США (до Вашингтона — всего 8 тыс. км), а Западной Европе хватит даже калининградских "Искандеров". И если боевые порядки НАТО оказываются в сотнях километров от Москвы, это не столько давление на Россию, сколько опасная проблема для Брюсселя и Вашингтона.

Большинство европейских лидеров ведомы, СМИ зависимы, и все же некоторые из них просто впадают в детство: "Военно-технологическое превосходство Запада и в особенности США должно поддерживаться, даже усиливаться, поскольку вскоре может возникнуть необходимость преподать и России, и Китаю урок в том, что они не могут безнаказанно вести необъявленную кибервойну с Западом". Эти горячие парни из крупнейшей датской газеты Jyllands-Posten, вероятно, желают отличиться на Восточном фронте (или надеются на США).

Логично предположить, что любая региональная провокация вблизи Москвы может быть пресечена по месту разработки и центрам управления, а не только по району проведения войсковой операции альянса где-нибудь в Прибалтике или на Украине. Неужели кому-то не ясно, что Россия не заинтересована в региональных конфликтах у своих границ и лишь в последнюю очередь может нанести удар оружием массового поражения (ОМП) по собственным окраинам.

Каждый запуск МБР из европейской части нашей страны по полигону на Камчатке — это даже не предупреждение, а категорическое приглашение к диалогу и мирному сотрудничеству, без предварительных условий.