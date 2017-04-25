Американская атомная подлодка "Мичиган" вошла в порт Южной Кореи

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Американская атомная подводная лодка "Мичиган" (SSGN 727) зашла во вторник утром в южнокорейский порт Пусан на фоне сообщений о подходе к Корейскому полуострову атомного авианосца "Карл Винсон" во главе ударной группой военных кораблей США, передало агентство Рёнхап.

Вместе с тем, по его данным, у военно-морских сил Южной Кореи нет планов совместных действий с американскими кораблями, предполагается, что они будут проводить самостоятельные учения на фоне противостояния КНДР. Войска США в Южной Корее заявили, что прибытие в Пусан атомной подлодки "Мичиган" представляет собой "обычное размещение" стратегических сил.

По данным агентства, авианосец "Карл Винсон" войдет в Японское море предположительно 26-27 апреля.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку военный конфликт в Корее 1950-1953 годов закончился подписанием лишь перемирия между КНДР с одной стороны и США, воевавшими под флагом ООН, — с другой.

Многократные предложения Пхеньяна подписать мирный договор США отказывались даже обсуждать, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера". Со своей стороны, ссылаясь на угрозу со стороны США, Северная Корея разрабатывает и испытывает ядерные боеприпасы и баллистические ракеты, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.