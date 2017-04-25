Япония, США и Южная Корея договорились усилить давление на КНДР

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Главы делегаций Японии, США и Южной Кореи на замороженных сейчас шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова обсудили меры воздействия на Северную Корею в случае продолжения провокационных действий с ее стороны и договорились усилить давление на эту страну.

После встречи, которая прошла в Токио во вторник, специальный представитель южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюн заявил перед журналистами, что "была достигнута договоренность о необходимости усиления давления на КНДР". Кроме того, он сообщил, что в ходе встречи обсуждались меры по наказанию КНДР в случае дальнейших провокаций.

Кэндзи Канасуги, представляющий на переговорах Японию, отметил, что "существует опасность еще более провокационных действий со стороны КНДР", и сообщил, что стороны договорились усилить сдерживающие меры в отношении Северной Кореи.

Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам КНДР, заместитель помощника госсекретаря Джозеф Юн подчеркнул важную роль Китая в вопросе воздействия на Северную Корею. В то же время он подчеркнул, что КНДР пока не готова к ведению диалога.

"Я совершенно не считаю, что КНДР готова к диалогу", — сказал он.

Встреча спецпредставителя госдепартамента США по вопросам КНДР, заместителя помощника госсекретаря Джозеф Юн, специального представителя южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Кима Хон Гюн и директора департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющего свою страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги прошли в Токио во вторник.

В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с обострением ситуации на Корейском полуострове.

В Токио находится также с визитом специальный представитель правительства Китая по Северной Корее У Давэй. Он пробудет до 28 апреля и проведет переговоры со своим коллегой Кэндзи Канасуги.