СМИ узнали о планах США испытать межконтинентальную баллистическую ракету

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. ВВС США в среду проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая составляет основу стратегических ядерных сил страны, пишет издание Washington Examiner.
Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявила, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.
"Этот пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей", — заявил полковник Джон Мосс, который отдаст команду о пуске ракеты.
Ранее сообщалось, что в настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.
Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.