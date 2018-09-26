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Биография Александра Жилкина

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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГубернатор Астраханской области Александр Жилкин перед началом заседания Совета глав субъектов РФ в Доме приемов МИД России. 27 октября 2017Губернатор Астраханской области Александр Жилкин перед началом заседания Совета глав субъектов РФ в Доме приемов МИД России. 27 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Александрович Жилкин родился 26 августа 1959 года в селе Цветное Володарского района Астраханской области.

В 1981 году окончил физико-математический факультет Астраханского педагогического института.

В 1981-1988 годах работал учителем, потом директором в средней школе поселка Каспийский Камызякского района Астраханской области.

С 1988 года по 1991 год был первым секретарем Астраханского областного комитета ВЛКСМ, депутатом Верховного Совета РСФСР.

С октября 1991 года по август 2004 года работал первым заместителем главы администрации Астраханской области.

В августе 2004 года Александр Жилкин был назначен исполняющим обязанности главы администрации Астраханской области в связи со скоропостижной кончиной действующего губернатора Анатолия Гужвина.

5 декабря 2004 года Жилкин был избран на пост губернатора Астраханской области. 23 декабря 2004 года официально вступил в должность.

Сразу после избрания инициировал реформирование органов исполнительной власти области. Через три года Жилкин подписал новый областной устав.

30 ноября 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Государственной Думы Астраханской области кандидатуру Александра Жилкина на должность губернатора региона. 9 декабря 2009 года на заседании Государственной думы области Жилкин был утвержден на пост губернатора региона.

Официально вступил в должность 24 декабря 2009 года.

14 сентября 2014 года Александр Жилкин был избран губернатором Астраханской области. 19 сентября 2014 года вступил в должность.

26 сентября 2018 года стало известно, что Александр Жилкин переходит на другое место работы.

Александр Жилкин — кандидат экономических наук (1996), доктор биологических наук (2005), с 2003 года — доцент Астраханского государственного университета (АГТУ), с 2005 года — почетный профессор АГТУ.

Награжден орденом Дружбы (1998), орденом Почета (2003), золотым орденом "Меценат" (2005), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010).

Александр Жилкин женат, у него две дочери и сын.

Декларированный годовой доход Жилкина за 2017 год составил более 3,1 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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