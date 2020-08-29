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Депутат Госдумы Шеин решил баллотироваться на выборах главы Астрахани
Депутат Госдумы, глава астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин сообщил в фейсбуке, что решил баллотироваться на выборах главы Астрахани. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:12
2020-08-29T22:56
михаил столяров
сергей боженов
справедливая россия
госдума рф
олег шеин
астрахань
политика
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, глава астраханского отделения партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_SHein/" target="_blank" data-auto="true">Олег Шеин</a> сообщил в <a href="https://www.facebook.com/oleg.shein.1" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>, что решил баллотироваться на выборах главы <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахани</a>."Принял решение подать документы на должность главы города Астрахани", — написал политик.Прием заявок от желающих стать главой Астрахани начался 21 августа. Каждый кандидат должен представить определенный пакет документов, в том числе и программу основных направлений социального и экономического развития областного центра на пятилетний период.Десятого сентября комиссия из числа участников конкурса должна определить не менее двух претендентов, чьи кандидатуры будут представлены на заседании местного парламента. Из них депутаты выберут главу муниципального образования.Ранее Шеин неоднократно баллотировался на различные посты в Астрахани и области. В 2009 году он проиграл выборы на пост мэра Астрахани <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bozhenov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Боженову</a>, в марте 2012-го — <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Stoljarov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Столярову</a>. Заявив о массовых нарушениях при подсчете голосов на выборах 2012 года, он вместе со сторонниками объявил голодовку, продолжавшуюся 40 дней. В 2014 году Шеин участвовал в выборах губернатора области, но уступил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_ZHilkin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Жилкину</a>.
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михаил столяров, сергей боженов, справедливая россия, госдума рф, олег шеин, астрахань, политика

Депутат Госдумы Шеин решил баллотироваться на выборах главы Астрахани

15:12 29.08.2020 (обновлено: 22:56 29.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин
Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, глава астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин сообщил в фейсбуке, что решил баллотироваться на выборах главы Астрахани.
"Принял решение подать документы на должность главы города Астрахани", — написал политик.

Принял решение подать документы на должность Главы города Астрахани. Почему я принял такое решение? Я лучше знаю...

Опубликовано Олегом Шеиным Суббота, 29 августа 2020 г.
Прием заявок от желающих стать главой Астрахани начался 21 августа. Каждый кандидат должен представить определенный пакет документов, в том числе и программу основных направлений социального и экономического развития областного центра на пятилетний период.
Десятого сентября комиссия из числа участников конкурса должна определить не менее двух претендентов, чьи кандидатуры будут представлены на заседании местного парламента. Из них депутаты выберут главу муниципального образования.
Ранее Шеин неоднократно баллотировался на различные посты в Астрахани и области. В 2009 году он проиграл выборы на пост мэра Астрахани Сергею Боженову, в марте 2012-го — Михаилу Столярову. Заявив о массовых нарушениях при подсчете голосов на выборах 2012 года, он вместе со сторонниками объявил голодовку, продолжавшуюся 40 дней. В 2014 году Шеин участвовал в выборах губернатора области, но уступил Александру Жилкину.
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Михаил СтоляровСергей БоженовСправедливая РоссияГосдума РФОлег ШеинАстраханьПолитика
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