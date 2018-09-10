Биография Глеба Никитина

Глеб Сергеевич Никитин родился 24 августа 1977 года в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Финансы и кредит", в 2004 году — Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Юриспруденция", в 2008 году — Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне — Российская академия государственной службы и народного хозяйства при президенте РФ) по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В 2012 году получил степень MBA бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса. В 2016 году прошел сертификацию в Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ (сертифицированный директор проектов IPMA уровень A). Кандидат экономических наук (2007).

Трудовую деятельность Никитин начал в 1999 году в Комитете по управлению городским имуществом города Санкт-Петербурга, где до 2004 года поочередно занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, начальника управления распоряжения государственной собственностью.

В 2004 году был начальником Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

В 2007 году работал заместителем руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, в 2008 году — заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В 2011 году был исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В 2012 году работал в должности заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации.

В 2013-2017 годах — первый заместитель министра промышленности и торговли РФ.

26 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Глеба Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области.

Никитин имеет классный чин действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Награжден орденом Почета (2016), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), имеет ведомственные награды.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Декларированный годовой доход Глеба Никитина за 2017 год составил 15,7 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников