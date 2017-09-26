Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением Губернатора Нижегородской области Шанцева Валерия Павлиновича о досрочном прекращении полномочий… постановляю: Принять отставку губернатора Нижегородской области Шанцева по собственному желанию", — цитирует пресс-служба указ президента.

"Назначить Никитина Глеба Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области", — говорится в тексте указа.