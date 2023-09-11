https://ria.ru/20230911/vybory-1895444250.html
Нижегородский губернатор побеждает на выборах с 82,82 процента
Нижегородский губернатор побеждает на выборах с 82,82 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Нижегородский губернатор побеждает на выборах с 82,82 процента
Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побеждает на выборах главы региона с 82,82% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:32
2023-09-11T04:32
2023-09-11T04:37
политика
цик рф
россия
нижегородская область
глеб никитин
александр быков
единая россия
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/83/1515838315_0:2:1794:1011_1920x0_80_0_0_dc0c8ee030492909e05f468bcf060550.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побеждает на выборах главы региона с 82,82% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов Никитин ("Единая Россия") получил 82,82% голосов избирателей. Владислава Егорова (КПРФ) поддержали 9,64% избирателей, Владислава Атмахова (ЛДПР) - 3,08%, Александра Быкова (Партия пенсионеров) - 1,97%, Илью Померанцева ("Гражданская сила") - 1,73%.На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров - 16,63%, Быков - 3,26%. Явка тогда составила 40,5%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/83/1515838315_222:0:1573:1013_1920x0_80_0_0_dabb21356a398e6e3a46ae176b9a1d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, цик рф, россия, нижегородская область, глеб никитин, александр быков, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, ЦИК РФ, Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Александр Быков, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Нижегородский губернатор побеждает на выборах с 82,82 процента
ЦИК: Нижегородский губернатор Никитин побеждает на выборах с 82,82% голосов