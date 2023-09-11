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Нижегородский губернатор побеждает на выборах с 82,82 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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04:32 11.09.2023 (обновлено: 04:37 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895444250.html
Нижегородский губернатор побеждает на выборах с 82,82 процента
Нижегородский губернатор побеждает на выборах с 82,82 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Нижегородский губернатор побеждает на выборах с 82,82 процента
Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побеждает на выборах главы региона с 82,82% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:32
2023-09-11T04:37
политика
цик рф
россия
нижегородская область
глеб никитин
александр быков
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побеждает на выборах главы региона с 82,82% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов Никитин ("Единая Россия") получил 82,82% голосов избирателей. Владислава Егорова (КПРФ) поддержали 9,64% избирателей, Владислава Атмахова (ЛДПР) - 3,08%, Александра Быкова (Партия пенсионеров) - 1,97%, Илью Померанцева ("Гражданская сила") - 1,73%.На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров - 16,63%, Быков - 3,26%. Явка тогда составила 40,5%.
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политика, цик рф, россия, нижегородская область, глеб никитин, александр быков, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, ЦИК РФ, Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Александр Быков, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Нижегородский губернатор побеждает на выборах с 82,82 процента

ЦИК: Нижегородский губернатор Никитин побеждает на выборах с 82,82% голосов

© Фото предоставлено пресс-службой Нижегородской области Глеб Никитин
 Глеб Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой Нижегородской области
Глеб Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побеждает на выборах главы региона с 82,82% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов Никитин ("Единая Россия") получил 82,82% голосов избирателей. Владислава Егорова (КПРФ) поддержали 9,64% избирателей, Владислава Атмахова (ЛДПР) - 3,08%, Александра Быкова (Партия пенсионеров) - 1,97%, Илью Померанцева ("Гражданская сила") - 1,73%.
На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров - 16,63%, Быков - 3,26%. Явка тогда составила 40,5%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаЦИК РФРоссияНижегородская областьГлеб НикитинАлександр БыковЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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