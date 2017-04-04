Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в РФ в 2000-е годы

Александр Соловьев (Удмуртия)

4 апреля 2017 года, по сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева. Он подозревается в получении взяток на 140 миллионов рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Главе Удмуртии инкриминируют совершение двух преступлений.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от компании, которая занималась строительством мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Михаил Юревич (Челябинская область)

Михаил Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010-2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска. 16 марта 2017 года стало известно, что против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

20 марта Михаилу Юревичу предъявили обвинение в получении взятки и подстрекательстве к клевете. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от Тесленко, сумма которых составила 26 миллиона рублей.

Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона, которая была показана в декабре 2012 года на "Первом канале", а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в силу решения Останкинского районного суда Москвы.

На допросы к следователю 17 марта и 20 марта 2017 года Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в Израиле.

Владимир Торлопов (Республика Коми)

6 октября 2016 года следствие предъявило обвинение бывшему главе Коми (занимал должность с декабря 2001 года по январь 2010 года) Владимиру Торлопову, который обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Торлопов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом совместно с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером (Гайзер сменил Торлопова на этом посту в 2010 году) и бывшим зампредом правления ГК "Ренова" Александром Зарубиным, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в результате преступных действий Торлопова государству причинен ущерб не менее чем на 2,5 миллиарда рублей. Бывший чиновник признал вину по инкриминируемым статьям. Торлопов находится под домашним арестом, который продлен до 6 июня 2017 года.

Никита Белых (Кировская область)

24 июня 2016 года следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ задержали губернатора Кировской области Никиту Белых с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов. По данным следствия, кировский губернатор получил взятку на общую сумму 400 тысяч евро. Против кировского губернатора возбудили дело по статье "взятка в особо крупном размере" (часть шестая статьи 290 УК РФ). 28 июля президент РФ Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2012-2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. СКР 17 марта 2017 года предъявил Белых обвинение по еще одному эпизоду получения взятки. Адвокат экс-губернатора назвал этот эпизод вымышленным. 29 марта 2017 года следственные действия в отношения Белых были завершены. Он находится в СИЗО.

Вячеслав Гайзер (Республика Коми)

19 сентября 2015 года стало известно, что Следственный комитет РФ пресек деятельность преступного сообщества, возглавляемого главой Республики Коми Вячеславом Гайзером, его заместителем Алексеем Черновым, а также Александром Зарубиным и Валерием Веселовым. По информации СК РФ, целью деятельности возглавляемого ими преступного сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение преступным путем государственным имуществом. 31 августа 2016 года Гайзеру было предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 159 УК РФ (мошенничество) и двум эпизодам статьи 290 (взятка). Помимо этого, Гайзеру вменяется создание организованного преступного сообщества и отмывание преступных доходов. В настоящее время расследование завершено, в марте 2017 года Мосгорсуд продлил срок ареста Газеру до 19 июня.

Николай Денин (Брянская область)

Николай Денин. Архив

21 мая 2015 года бывшему губернатору Брянской области Николаю Денину было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в декабре 2011 года и январе 2012 года Денин, "действуя из корыстных побуждений", подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка". В СКР отмечают, что деньги были выделены "в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией "Снежка" на текущую финансово-хозяйственную деятельность под предлогом ликвидации последствий взрыва в одном из производственных помещений".

9 сентября 2014 года Денин, возглавлявший регион с декабря 2004 года, был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". До избрания главой региона, с 1992 до 2003 год, он возглавлял птицефабрику "Снежка". 19 ноября 2015 года суд приговорил Денина к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 миллиона рублей. Денин обратился в суд с заявлением о рассрочке исполнения приговора в части указанного имущественного взыскания на 8 лет, сославшись на отсутствие финансовой возможности его единовременного исполнения. 14 сентября 2016 года суд отказал Николаю Денину в рассрочке исполнения приговора в части взыскания с него 21,8 миллиона рублей в бюджет региона.

Александр Хорошавин (Сахалинская область)

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан в ночь на 4 марта 2015 года. Хорошавин и члены его бывшей команды: экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов, а также советник Хорошавина Андрей Икрамов обвиняются в десяти эпизодах коррупции. По данным следствия, общая сумма их взяток составляет 522 миллиона рублей. С марта 2015 года Хорошавин находится под стражей. В начале февраля 2017 года Генпрокуратура передала дело чиновников в городской суд Южно-Сахалинска для рассмотрения по существу. До середины февраля 2017 года он содержался в СИЗО Лефортово, а затем был этапирован на Сахалин вместе с предполагаемыми подельниками. Вместе с ним в СИЗО Южно-Сахалинска содержатся Карепкин и Икрамов, Борисов находится под домашним арестом. В сентябре 2016 года решением суда у семьи бывшего губернатора изъяли имущество — московские квартиры, элитные автомобили, драгоценности, коллекции часов и так далее — на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей, происхождение которого он не смог объяснить. Защита бывшего главы региона считает это решение незаконным, так как приговор по уголовному делу еще не вынесен, то есть Хорошавин к настоящему моменту не признан виновным.

Василий Юрченко (Новосибирская область)

В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (его впоследствии отменили), а затем в августе о превышении полномочий. Речь шла о 18 миллионах рублей, которые региональный бюджет, по данным следствия, недополучил именно по вине Юрченко в 2010 году. Чиновник якобы пролоббировал продажу недостроя и земли одного из предприятий по заниженной цене. Второе уголовное дело о превышении должностных полномочий СК возбудил в начале сентября — по версии следствия, в мае 2012 года Юрченко подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался военный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

27 ноября 2015 года СК РФ сообщил, что следователи завершили расследование дела Юрченко по статье "превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность" и передали его для рассмотрения в суд. Экс-губернатор, который находится под подпиской о невыезде, свою вину не признает.

10 февраля 2017 года стало известно, что следователи закрыли за отсутствием состава преступления второе уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко осенью 2014 года.

Вячеслав Дудка (Тульская область)

В сентябре 2011 года экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, возглавлявший регион с 2005 года по 2011 год, стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, в ноябре 2010 года тогдашний директор департамента имущественных и земельных отношений области Виктор Волков, сговорившись с губернатором Дудкой, через посредника получил от представителя ЗАО "Корпорация "ГРИНН" взятку в 40 миллионов рублей. Как считает следствие, в эту сумму чиновники оценили предоставление корпорации земельного участка в Туле в аренду на три года для строительства гипермаркета.

Дело в отношении предполагаемого посредника Андрея Степанова было прекращено в связи с добровольным заявлением в правоохранительные органы о том, что он стал участником коррупционной сделки. Дело в отношении управляющего директора корпорации ГРИНН Дмитрия Добрынина прекратили из-за истечения срока давности. Дудке было официально предъявлено обвинение в получении взятки (часть 4 статьи 290 УК РФ). 22 июля 2013 года экс-губернатор был приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей.

Леонид Коротков (Амурская область)

В апреле 2009 года следственный отдел СКП РФ по Дальневосточному федеральному округу направил в Благовещенский городской суд уголовное дело в отношении бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ. 10 мая 2007 года он был отстранен от должности губернатора Амурской области в связи с утратой доверия президента РФ. До отстранения Коротков возглавлял область в течение шести лет. По данным следствия, незаконными действиями Короткова в 2003-2006 годах в Амурской области был увеличен среднеотпускной тариф на электрическую и тепловую энергию для потребителей. Рост тарифа произошел из-за включения в тариф затрат на содержание футбольного клуба "Амур" в сумме 41 миллиона рублей. Также, по версии следователей, Коротков приобрел дорожную технику на 40 миллионов рублей у коммерческой компании по ценам, превышающим среднерыночную стоимость машин. Сообщалось, что Коротков выделил обществу с ограниченной ответственностью "Прииск Дамбуки" из бюджета Амурской области 16 миллионов рублей в счет погашения кредитной задолженности. Однако 53,3% акций компании не поступили в собственность Амурской области, в результате чего бюджету области причинен ущерб на указанную сумму.

27 декабря 2010 года Благовещенский городской суд оправдал Короткова по всем пунктам обвинения и признал его право на реабилитацию. Государственный обвинитель при этом требовал приговорить Короткова к трем годам лишения свободы и лишить права на определенный срок занимать государственные должности, а также назначить штраф в 400 тысяч рублей.

Александр Тишанин (Иркутская область)

В ноябре 2008 года стало известно, что следственное управление Следственного комитета при Иркутской областной прокуратуре возбудило уголовное дело в отношении экс-губернатора Иркутской области Александра Тишанина.

Он обвинялся в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб бюджету области в размере 69,9 миллиона рублей. Тишанину было предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В октябре 2011 года экс-губернатору было предъявлено официальное обвинение, в котором ущерб, причиненный Тишаниным, оценивался в 60 миллионов рублей. С Тишанина была взята подписка о невыезде. С сентября 2008 года Тишанин работал вице-президентом ОАО "РЖД" по безопасности движения. В конце весны 2012 года уголовное дело против Тишанина было закрыто из-за отсутствия состава преступления. В ноябре 2012 года он был освобожден от должности вице-президента РЖД по собственному желанию.

Алексей Баринов (Архангельская область)

В мае 2006 года Архангельский суд вынес постановление об аресте экс-губернатора Ненецкого АО Алексея Баринова. Баринов, возглавлявший регион с 2005 по 2006 год, обвинялся по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий); пункту "б", части 2 статьи 285-1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере); пунктам "а", "б", части 3 статьи 160 УК РФ (хищение вверенного имущества организованной группой в крупном размере). Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки целевого расходования средств федерального бюджета, которую в июне 2006 года провела в НАО Счетная палата РФ. Позднее уголовное дело было соединено с другим делом, возбужденным прокуратурой Архангельской области по факту хищения имущества ОАО "Архангельскгеолдобыча". В конце 2006 года Баринова был снят с должности главы администрации НАО из-за утраты доверия. 6 сентября 2007 года Октябрьский райсуд Архангельска приговорил экс-губернатора Ненецкого АО Алексея Баринова и двух его подельников к трем годам условно, после чего они были освобождены из-под стражи в зале суда. В апреле 2009 года суд снял судимость с бывшего губернатора НАО Алексея Баринова, с учетом того, что он "отбыл более половины наказания, регулярно являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, противоправных действий не совершал, характеризуется положительно".

Михаил Машковцев (Камчатская область)

В октябре 2003 года было возбуждено дело против губернатора Камчатской области Михаила Машковцева по обвинению в преступной халатности в связи с необеспечением подготовки области к отопительному сезону. 17 марта 2004 года против губернатора возбуждено дело в связи с превышением полномочий при выдаче безлимитных разрешений на лов лосося в 2002 году. 29 марта прокуратура объединила дела. Совокупный ущерб был оценен в 7 миллиардов рублей.

Высшему должностному лицу области грозило до 10 лет лишения свободы и отстранение от занимаемой должности. 19 декабря 2004 года был Машковцев был избран губернатором Камчатской области на новый срок (до этого он руководил регионом с 2000 года). В июле 2005 года камчатская прокуратура прекратила уголовное преследование губернатора, переквалифицировав действия Машковцева со статей 285 и 286 на статью 293 (халатность) и закрыв дело в связи с истечением срока давности.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников