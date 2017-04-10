Экс-губернатор Челябинской области не приехал на допрос по делу о взятках

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич не приехал на допрос по делу о взятках на 26 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.

"Юревич не приехал на допрос, так как он находится на лечении в Лондоне и врачи не рекомендуют ему никуда выезжать в течение месяца", — сказал защитник.

СК планировал в понедельник допросить бывшего губернатора и предъявить ему обвинения.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает.

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска.