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Происшествия

Следственные действия по делу Белых завершены

Сюжет:
Дело губернатора Кировской области (157)
16:5929.03.2017
(обновлено: 17:25 29.03.2017)
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в Бассманном суде Москвы. Март 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Завершены следственные действия в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взяточничестве, сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в Бассманном суде Москвы. 22 марта 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Адвокат рассказал о деньгах, при получении которых задержали Белых

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — сказала Петренко.

Она добавила, что сегодня обвиняемый и его защитники уведомлены об окончании следственных действий, в ближайшее время материалы уголовного дела будут представлены им для ознакомления.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро.

Экс-губернатор Кировской области Никиты Белых в Бассманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Адвокат Белых назвал вымышленным новый эпизод в деле экс-губернатора
Как заявили в СК, деньги экс-губернатор получил за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими компаний "Нововятский лыжный комбинат" и "Лесохозяйственная управляющая компания", а "также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области".

Ранее следствие сообщало, что Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Он не смог пояснить, каким образом был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде. Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Защита Белых в свою очередь неоднократно заявляла, что заключение в СИЗО сильно ударило по здоровью бывшего губернатора. В феврале его переводили из СИЗО в госпиталь для лечения. СКР 17 марта предъявил Белых обвинение по еще одному эпизоду получения взятки (часть шестая статьи 290 УК РФ). Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов назвал этот эпизод вымышленным, сказав, что "взятки нет".

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Обвинения, преступления и наказания российских чиновников
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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Вячеслав Ермаков
До своего губернаторства Белых был в оппозиции действующей власти.Что то осуждал,возмущался коррупцией и т.д.Вообщем,эдакий борец с режимом.Но как только эта власть предложила ему пост губернатора(именно предложила),он тут же согласился и больше никто не слышал о его оппозиционных взглядах.Вообщем,добрался до кормушки,сунул в нее рыло и забыл обо всем.
18:31
29.03.2017
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