Следственные действия по делу Белых завершены

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Завершены следственные действия в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взяточничестве, сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — сказала Петренко.

Она добавила, что сегодня обвиняемый и его защитники уведомлены об окончании следственных действий, в ближайшее время материалы уголовного дела будут представлены им для ознакомления.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро.

Как заявили в СК, деньги экс-губернатор получил за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими компаний "Нововятский лыжный комбинат" и "Лесохозяйственная управляющая компания", а "также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области".

Ранее следствие сообщало, что Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Он не смог пояснить, каким образом был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде. Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Защита Белых в свою очередь неоднократно заявляла, что заключение в СИЗО сильно ударило по здоровью бывшего губернатора. В феврале его переводили из СИЗО в госпиталь для лечения. СКР 17 марта предъявил Белых обвинение по еще одному эпизоду получения взятки (часть шестая статьи 290 УК РФ). Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов назвал этот эпизод вымышленным, сказав, что "взятки нет".