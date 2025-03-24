День спасателя в России

Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя, который был установлен указом президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 года. В этот день в 1990 году Совет Министров РСФСР принял постановление "Об образовании Российского корпуса спасателей" на правах Государственного комитета РСФСР.
История создания: от Российского корпуса спасателей до МЧС
Постановлением Совета Министров РСФСР от 17 апреля 1991 года главой корпуса был назначен заместитель председателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу.
Первые месяцы деятельности Российского корпуса спасателей показали трудности его функционирования как государственно-общественной организации, недостаток полномочий для качественного выполнения возложенных на него задач.
В связи с этим летом 1991 года Российский корпус спасателей преобразовали в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. Указом президента РСФСР от 19 ноября 1991 года на его базе и базе Штаба гражданской обороны РСФСР был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР), объединивший силы и средства этих ведомств. Его председателем назначили Сергея Шойгу.
Согласно указу президента РСФСР от 18 декабря 1991 года, Министерство обороны СССР передало ГКЧС РСФСР органы управления, соединения, воинские части и подразделения, учреждения и учебные заведения Гражданской обороны СССР, дислоцирующиеся на территории РСФСР. Для управления этими соединениями были сформированы Штаб войск гражданской обороны РСФСР, а также девять региональных центров по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Формирование ключевых подразделений и развитие структуры
В сентябре 1992 года ГКЧС при президенте РСФСР был реорганизован в Государственный комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В него были включены контрольно-спасательные пункты и службы Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.
10 января 1994 года ГКЧС России был преобразован в министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), которому также были переданы функции Госкомитета по социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской и других катастроф, и Комитета по проведению подводных работ особого назначения.
Формирование структурных подразделений и учреждений ведомства началось в начале 1990-х годов. В марте 1992 года был образован Центральный аэромобильный спасательный отряд (Центроспас), предназначенный для проведения аварийных и поисково-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. На основании постановления правительства РФ от 28 июля 1992 года началось формирование поисково-спасательной службы на базе переданных ведомству туристских и альпинистских спасательных служб, пунктов и центров.
15 февраля 1994 года было сформировано одно из основных спасательных воинских формирований МЧС России – Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", специалистам которого поручают проведение аварийно-спасательных работ особой сложности при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей.
В 1995 году было учреждено Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России. В дальнейшем авиационный парк увеличился. В настоящее время функционируют пять авиационно-спасательных центров МЧС России.
В целях организации участия Российской Федерации в оказании иностранным государствам срочной гуманитарной помощи, в том числе по линии Организации Объединенных Наций в 1995 году был создан Российский национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования. Основу корпуса составляют авиация МЧС России, спасатели, аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" и агентство "Эмерком", которое было создано в 1996 году на основании приказа министра МЧС.
Агентство обеспечивает логистическую поддержку гуманитарных операций, проводимых как на двусторонней основе, так и совместно со структурами ООН, Международной организацией гражданской обороны и другими международными организациями.
В 1996 году в системе МЧС сформировали поисковую кинологическую службу, а в 1997 году – Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России (ВЦЕРМ МЧС России), ставший правопреемником созданного в 1991 году Всероссийского центра экологической медицины – головной организации по оказанию медицинской помощи участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лицам, переселенным из радиоактивно загрязненных районов России.
В сентябре 1999 года был учрежден Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП). Первоначально он являлся филиалом "Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России". В настоящее время ЦЭПП МЧС России имеет несколько филиалов.
В 1999 году был создан Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России (Центр "Антистихия") на базе Всероссийского центра наблюдения и лабораторного контроля МЧС России (ВЦНЛК) – правопреемника Всесоюзного центра наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны.
В 2019 году Центр "Антистихия" вошел в состав Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, находящегося в ведении МЧС России.
Расширение полномочий и модернизация службы
В 2001 году в ведение МЧС России была передана Государственная противопожарная служба, в 2004 году – Государственная инспекция по маломерным судам, в 2010 году – военизированные горноспасательные части, что увеличило возможности системы МЧС России и расширило направления ее деятельности.
В соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2011 года войска гражданской обороны МЧС России были реорганизованы в спасательные воинские формирования МЧС России.
В настоящее время в состав системы МЧС входят профессиональные аварийно-спасательные формирования (семь региональных поисково-спасательных отрядов, Южный конно-кинологический спасательный центр, отряд Центроспас и Арктический спасательный учебно-научный центр "Вытегра"), спасательные воинские формирования (девять региональных спасательных центров, Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России), пожарная охрана, авиация (пять авиационно-спасательных центра и одна авиационно-спасательная компания), военизированные горноспасательные части.
В целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности в Арктической зоне Российской Федерации в МЧС России в 2017 году было принято решение о создании Арктических комплексных аварийно-спасательных центров (АКАСЦ), расположенных на материковой части от города Архангельска до поселка Провидения Чукотского автономного округа. Это задача включена в стратегию развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.
На МЧС России возложено множество задач, но основные из них обозначены в их девизе: "Предупреждение, спасение, помощь". С 1990 года по 2020 год сотрудниками ведомства спасено более 2,5 миллиона жизней, ликвидировано более 31 тысячи чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера, потушено почти семь миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов.
Международная деятельность и гуманитарные операции МЧС
При реагировании на ЧС за рубежом подразделениями МЧС России проведено более 500 гуманитарных операций. Российские спасатели в числе первых приходят на помощь зарубежным странам, нуждающимся в помощи. Они также оказывают содействие иностранным государствам в очистке территорий от взрывоопасных предметов. С 1996 года реализовано более 30 международных проектов в данной сфере. Кроме этого, авиация МЧС России принимает участие в тушении природных пожаров и защите населенных пунктов за рубежом.
География действий российских спасателей чрезвычайно широка. Это лесные пожары на Балканах, в Греции, Португалии, Израиле, Чили, Армении, Индонезии, Боливии, гуманитарное разминирование в Сербии, Шри-Ланке, Ливане, Никарагуа, Южной Осетии и других странах, а также оказание гуманитарной помощи Афганистану, Таджикистану, Туркмении, Киргизии, Палестине, Кении, ЮАР, Йемену, Ливану и другим странам.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников