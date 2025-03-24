День спасателя в России

При реагировании на ЧС за рубежом подразделениями МЧС России проведено более 500 гуманитарных операций. Российские спасатели в числе первых приходят на помощь зарубежным странам, нуждающимся в помощи. Они также оказывают содействие иностранным государствам в очистке территорий от взрывоопасных предметов. С 1996 года реализовано более 30 международных проектов в данной сфере. Кроме этого, авиация МЧС России принимает участие в тушении природных пожаров и защите населенных пунктов за рубежом.