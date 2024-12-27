https://ria.ru/20241227/mchs-1991649448.html

В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения

В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения - РИА Новости, 27.12.2024

В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям является одной из лучших в мире служб спасения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:52:00+03:00

2024-12-27T12:52:00+03:00

2024-12-27T12:52:00+03:00

россия

дмитрий песков

профессиональный праздник мчс. день спасателя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российское министерство по чрезвычайным ситуациям является одной из лучших в мире служб спасения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя. "Путин уже обратился с поздравлением к нашим спасателям. У нас одна из лучших в мире служб спасения, наше министерство по чрезвычайным ситуациям", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241227/spasateli-1990991197.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, профессиональный праздник мчс. день спасателя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество