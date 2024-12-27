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В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения - РИА Новости, 27.12.2024
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12:52 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mchs-1991649448.html
В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения
В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения - РИА Новости, 27.12.2024
В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения
Российское министерство по чрезвычайным ситуациям является одной из лучших в мире служб спасения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:52:00+03:00
2024-12-27T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
профессиональный праздник мчс. день спасателя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российское министерство по чрезвычайным ситуациям является одной из лучших в мире служб спасения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя. "Путин уже обратился с поздравлением к нашим спасателям. У нас одна из лучших в мире служб спасения, наше министерство по чрезвычайным ситуациям", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241227/spasateli-1990991197.html
россия
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россия, дмитрий песков, профессиональный праздник мчс. день спасателя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Дмитрий Песков, Профессиональный праздник МЧС. День спасателя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения

Песков назвал МЧС России одной из лучших в мире служб спасения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российское министерство по чрезвычайным ситуациям является одной из лучших в мире служб спасения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя.
"Путин уже обратился с поздравлением к нашим спасателям. У нас одна из лучших в мире служб спасения, наше министерство по чрезвычайным ситуациям", - сказал Песков журналистам.
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
День спасателя в России
03:12
 
РоссияДмитрий ПесковПрофессиональный праздник МЧС. День спасателяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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