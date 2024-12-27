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В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения
В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения - РИА Новости, 27.12.2024
В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения
Российское министерство по чрезвычайным ситуациям является одной из лучших в мире служб спасения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:52:00+03:00
2024-12-27T12:52:00+03:00
2024-12-27T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
профессиональный праздник мчс. день спасателя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российское министерство по чрезвычайным ситуациям является одной из лучших в мире служб спасения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя. "Путин уже обратился с поздравлением к нашим спасателям. У нас одна из лучших в мире служб спасения, наше министерство по чрезвычайным ситуациям", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241227/spasateli-1990991197.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, профессиональный праздник мчс. день спасателя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Дмитрий Песков, Профессиональный праздник МЧС. День спасателя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Кремле назвали МЧС одной из лучших в мире служб спасения
Песков назвал МЧС России одной из лучших в мире служб спасения