https://ria.ru/20241227/glava-1991717615.html

Глава Удмуртии вручил региональным пожарным новую технику

Глава Удмуртии вручил региональным пожарным новую технику - РИА Новости, 27.12.2024

Глава Удмуртии вручил региональным пожарным новую технику

Глава Удмуртии Александр Бречалов в профессиональный праздник спасателей вручил региональным пожарным новую технику. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:36:00+03:00

2024-12-27T16:36:00+03:00

2024-12-27T16:36:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

профессиональный праздник мчс. день спасателя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

УФА, 27 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в профессиональный праздник спасателей вручил региональным пожарным новую технику. Бречалов в своем Telegram-канале рассказал, что 1600 раз выезжали на вызовы в этом году пожарные и спасатели Удмуртии – работали на ДТП, пожарах, на воде, искали пропавших. Помогли 2300 жителям республики. "Службе, для которой скорость означает человеческую жизнь, в День спасателя вручили новую технику: 4 снегоболотохода, аэролодку, мотолодку, 2 аварийно-спасательных и 2 пожарных автомобиля", - написал глава региона. По его словам, специалисты МЧС, поисково-спасательной и государственной противопожарной служб всегда с честью выполняют свои задачи. "В новогодние праздники они тоже будут на посту, давайте постараемся провести выходные так, чтобы у них было как можно меньше работы. Огромная благодарность всем, кто выбрал для себя эту сложную и важную профессию. Друзья, вы не просто спасаете жизни — вы укрепляете веру в добро, мужество и человечность", - добавил Бречалов.

https://ria.ru/20241225/brechalov-1991338878.html

https://ria.ru/20241223/sela-1990897568.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр бречалов, профессиональный праздник мчс. день спасателя