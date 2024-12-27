https://ria.ru/20241227/glava-1991717615.html
Глава Удмуртии вручил региональным пожарным новую технику
Глава Удмуртии вручил региональным пожарным новую технику - РИА Новости, 27.12.2024
Глава Удмуртии вручил региональным пожарным новую технику
Глава Удмуртии Александр Бречалов в профессиональный праздник спасателей вручил региональным пожарным новую технику. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:36:00+03:00
2024-12-27T16:36:00+03:00
2024-12-27T16:36:00+03:00
удмуртская республика
александр бречалов
профессиональный праздник мчс. день спасателя
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в профессиональный праздник спасателей вручил региональным пожарным новую технику. Бречалов в своем Telegram-канале рассказал, что 1600 раз выезжали на вызовы в этом году пожарные и спасатели Удмуртии – работали на ДТП, пожарах, на воде, искали пропавших. Помогли 2300 жителям республики. "Службе, для которой скорость означает человеческую жизнь, в День спасателя вручили новую технику: 4 снегоболотохода, аэролодку, мотолодку, 2 аварийно-спасательных и 2 пожарных автомобиля", - написал глава региона. По его словам, специалисты МЧС, поисково-спасательной и государственной противопожарной служб всегда с честью выполняют свои задачи. "В новогодние праздники они тоже будут на посту, давайте постараемся провести выходные так, чтобы у них было как можно меньше работы. Огромная благодарность всем, кто выбрал для себя эту сложную и важную профессию. Друзья, вы не просто спасаете жизни — вы укрепляете веру в добро, мужество и человечность", - добавил Бречалов.
https://ria.ru/20241225/brechalov-1991338878.html
https://ria.ru/20241223/sela-1990897568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, профессиональный праздник мчс. день спасателя
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Профессиональный праздник МЧС. День спасателя
Глава Удмуртии вручил региональным пожарным новую технику
Глава Удмуртии Бречалов вручил региональным пожарным новую технику
УФА, 27 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в профессиональный праздник спасателей вручил региональным пожарным новую технику.
Бречалов в своем Telegram-канале рассказал, что 1600 раз выезжали на вызовы в этом году пожарные и спасатели Удмуртии – работали на ДТП, пожарах, на воде, искали пропавших. Помогли 2300 жителям республики.
"Службе, для которой скорость означает человеческую жизнь, в День спасателя вручили новую технику: 4 снегоболотохода, аэролодку, мотолодку, 2 аварийно-спасательных и 2 пожарных автомобиля", - написал глава региона.
По его словам, специалисты МЧС, поисково-спасательной и государственной противопожарной служб всегда с честью выполняют свои задачи.
"В новогодние праздники они тоже будут на посту, давайте постараемся провести выходные так, чтобы у них было как можно меньше работы. Огромная благодарность всем, кто выбрал для себя эту сложную и важную профессию. Друзья, вы не просто спасаете жизни — вы укрепляете веру в добро, мужество и человечность", - добавил Бречалов
.