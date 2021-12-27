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https://ria.ru/20211227/mchs-1765594516.html
Шойгу рассказал, как создавалось МЧС
Шойгу рассказал, как создавалось МЧС - РИА Новости, 27.12.2021
Шойгу рассказал, как создавалось МЧС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, более 20 лет возглавлявший МЧС, рассказал, как создавалась это ведомство. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:47
2021-12-27T08:59
профессиональный праздник мчс. день спасателя
нефтегорск
армения
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чернобыльская аэс
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, более 20 лет возглавлявший МЧС, рассказал, как создавалась это ведомство.В России в понедельник отмечается День спасателя.По словам Шойгу, сама по себе идея родилась в конце 80-х из-за огромного количества аварий и катастроф - в СССР уже произошли такие серьезные события, как Чернобыль, землетрясение в Армении. Последнее, в частности, показало, что все существовавшие на тот момент чрезвычайные службы зачастую действуют без единого управления. Тогда в конце 1990 года в СССР было принято решение создать некую комиссию, координирующую действия всех служб, занимающихся ликвидацией ЧС. 27 декабря 1990 года было принято решение Верховного совета, которое поручало правительству создать "Корпус спасателей"."Я в тот момент работал зампредом Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству. Мне на этой должности было откровенно неинтересно, поэтому пришлось написать заявление тогда председателю правительства Ивану Степановичу Силаеву. Просить его отпустить меня назад, в Сибирь, заниматься строительством. Шел март 1991 года. Иван Степанович вызвал меня и говорит: "Знаешь, есть такая идея, создать "Корпус спасателей". Как ты к этому относишься?". "Правда, - добавил глава правительства, - сам ещё не знаю, что это такое. Но мне кажется, тебе это будет интересно". Я тоже тогда ничего не знал об этой деятельности. Вот и решил попробовать", - рассказал Шойгу в интервью "АиФ".Министр отметил, что работу начали с изучения мирового опыта. В июне 1991 года вместе с представителями от всех союзных республик полетели в США, в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA)."Кто-то из коллег после этой поездки шмотки домой вёз, а я - две огромные сумки с книгами о методиках работы спасателей на всевозможных чрезвычайных ситуациях..." - уточнил Шойгу.Впервые "Корпус спасателей" был задействован на землетрясении в Джаве, в Южной Осетии, в 1991 году."У нас еще ничего нет, потому что прошло всего две недели, как мы были образованы. А тогда в "Корпусе спасателей" даже бухгалтерии своей не было. Так что улетели мы туда за свой счет. Собственная авиация, медицина катастроф, парамедики, мобильные госпитали — всё это появилось гораздо позднее", - отметил экс-глава МЧС.По его словам, у спасателей на тот момент было только два инструмента - лопата и киркомотыга. "А для работы после землетрясений нужны домкраты, гидравлические ножницы, разжим-кусачки, гидравлический инструмент и прочее. Всего этого у нас тогда не было. Надо было всё закупать за границей. Или делать самим. Мы выбрали второй путь. Слава богу, всегда в нашей стране огромное количество энтузиастов, которые в самые короткие сроки начали производить здесь весь нужный инструмент и оборудование. В результате к землетрясению в Нефтегорске мы были уже достаточно неплохо оснащены", - вспоминает Шойгу.
https://ria.ru/20211222/mchs-1764892023.html
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нефтегорск
армения
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профессиональный праздник мчс. день спасателя, нефтегорск, армения, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чернобыльская аэс, россия
08:47 27.12.2021 (обновлено: 08:59 27.12.2021)
 
Шойгу рассказал, как создавалось МЧС

В День спасателя Шойгу рассказал о создании МЧС

© РИА Новости / Алексей Даничев Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, более 20 лет возглавлявший МЧС, рассказал, как создавалась это ведомство.
В России в понедельник отмечается День спасателя.
По словам Шойгу, сама по себе идея родилась в конце 80-х из-за огромного количества аварий и катастроф - в СССР уже произошли такие серьезные события, как Чернобыль, землетрясение в Армении. Последнее, в частности, показало, что все существовавшие на тот момент чрезвычайные службы зачастую действуют без единого управления. Тогда в конце 1990 года в СССР было принято решение создать некую комиссию, координирующую действия всех служб, занимающихся ликвидацией ЧС. 27 декабря 1990 года было принято решение Верховного совета, которое поручало правительству создать "Корпус спасателей".
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"Я в тот момент работал зампредом Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству. Мне на этой должности было откровенно неинтересно, поэтому пришлось написать заявление тогда председателю правительства Ивану Степановичу Силаеву. Просить его отпустить меня назад, в Сибирь, заниматься строительством. Шел март 1991 года. Иван Степанович вызвал меня и говорит: "Знаешь, есть такая идея, создать "Корпус спасателей". Как ты к этому относишься?". "Правда, - добавил глава правительства, - сам ещё не знаю, что это такое. Но мне кажется, тебе это будет интересно". Я тоже тогда ничего не знал об этой деятельности. Вот и решил попробовать", - рассказал Шойгу в интервью "АиФ".
Министр отметил, что работу начали с изучения мирового опыта. В июне 1991 года вместе с представителями от всех союзных республик полетели в США, в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
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"Кто-то из коллег после этой поездки шмотки домой вёз, а я - две огромные сумки с книгами о методиках работы спасателей на всевозможных чрезвычайных ситуациях..." - уточнил Шойгу.
Впервые "Корпус спасателей" был задействован на землетрясении в Джаве, в Южной Осетии, в 1991 году.
"У нас еще ничего нет, потому что прошло всего две недели, как мы были образованы. А тогда в "Корпусе спасателей" даже бухгалтерии своей не было. Так что улетели мы туда за свой счет. Собственная авиация, медицина катастроф, парамедики, мобильные госпитали — всё это появилось гораздо позднее", - отметил экс-глава МЧС.
По его словам, у спасателей на тот момент было только два инструмента - лопата и киркомотыга. "А для работы после землетрясений нужны домкраты, гидравлические ножницы, разжим-кусачки, гидравлический инструмент и прочее. Всего этого у нас тогда не было. Надо было всё закупать за границей. Или делать самим. Мы выбрали второй путь. Слава богу, всегда в нашей стране огромное количество энтузиастов, которые в самые короткие сроки начали производить здесь весь нужный инструмент и оборудование. В результате к землетрясению в Нефтегорске мы были уже достаточно неплохо оснащены", - вспоминает Шойгу.
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Профессиональный праздник МЧС. День спасателяНефтегорскАрменияСергей ШойгуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чернобыльская АЭСРоссия
 
 
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