https://ria.ru/20241227/prazdnik-1990642976.html

27 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 27 декабря в России и в мире по календарю

27 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

27 декабря 2024 года отмечается сразу несколько праздников: в России чествуют работников МЧС, а в мире напоминают о важности противоэпидемической готовности... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T06:00:00+03:00

2024-12-27T06:00:00+03:00

2024-12-27T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. 27 декабря 2024 года отмечается сразу несколько праздников: в России чествуют работников МЧС, а в мире напоминают о важности противоэпидемической готовности. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, международный, что произошло в этот день в разные года - значимые события истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня отмечается День спасателя Российской Федерации, а православная церковь поминает мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.Профессиональный праздник27 декабря принимают поздравления сотрудники МЧС России. Именно в этот день в 1990 году на основании постановления Совета Министров РСФСР был образован корпус спасателей, а праздник День спасателя Российской Федерации утвержден официально Указом Президента России № 1306 от 26 декабря 1995 года.Церковный праздник сегодняПравославные христиане сегодня вспоминают о:Мчч. Фирса, Ле́вкия и Каллини́ка (249–251)мчч. Филимо́на, Аполло́ния, Ариа́на и Феоти́ха (286–287)Сщмч. Николая Ковалева, пресвитера (1937)Продолжается длительный рождественский пост.Народный праздникФилимонов день - 27 декабря. Православная церковь поминает сегодня мученика Филимона, который жил в Египте в III веке и пострадал за веру. Так как это время было самым темным в году, в народе считали, что в Филимонов день всякая нечисть приходит к дверям домов и стучится в них, пугая людей. Если 27 декабря был морозным, то лето должно быть жарким, ветреным и снежным - к богатому урожаю.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день противоэпидемической готовности был установлен на 36-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 7 декабря 2020 года. Причина - пандемия COVID-19, на фоне которой стало понятно, что мировое сообщество не было готово к острому и скоротечному распространению вируса. Цель дня - совместное решение вопросов противоэпидемической готовности, разъяснение населению стран важности прививочной кампании, выработка общих межгосударственных мер по борьбе с пандемией.Памятные даты в истории1932 - введение единой паспортной системы в СССР.1945 - основан Всемирный Банк.1945 - создан Международный валютный фонд.1990 - создан Российский корпус спасателей.1991 - Всесоюзная ГТРК преобразована в РГТРК “Останкино”. Свое вещание начали 1-ый и 4-ый канал Останкино, Технический канал и МТК.2010 - начало вещания детско-юношеского телеканала “Карусель”.ИмениныДень ангела в этот день празднуют: Фирс, Леонид, Геннадий, Иларион, Николай.

https://ria.ru/20241227/spasateli-1841350966.html

https://ria.ru/20241224/tserkovnyy-1909649809.html

https://ria.ru/20241226/kanikuly-1890956524.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, праздники, профессиональный праздник мчс. день спасателя, календарь, общество