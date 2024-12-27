27 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Спасатели МЧС России
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. 27 декабря 2024 года отмечается сразу несколько праздников: в России чествуют работников МЧС, а в мире напоминают о важности противоэпидемической готовности. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, международный, что произошло в этот день в разные года - значимые события истории, - в материале РИА Новости
Какой сегодня праздник в России
В России сегодня отмечается День спасателя Российской Федерации, а православная церковь поминает мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
Профессиональный праздник
27 декабря принимают поздравления сотрудники МЧС России. Именно в этот день в 1990 году на основании постановления Совета Министров РСФСР был образован корпус спасателей, а праздник День спасателя Российской Федерации утвержден официально Указом Президента России № 1306 от 26 декабря 1995 года.
Церковный праздник сегодня
Православные христиане сегодня вспоминают о:
Мчч. Фирса, Ле́вкия и Каллини́ка (249–251)
Продолжается длительный рождественский пост.
Церковный календарь на январь 2025
24 декабря, 14:04
Народный праздник
Филимонов день - 27 декабря. Православная церковь поминает сегодня мученика Филимона, который жил в Египте в III веке и пострадал за веру. Так как это время было самым темным в году, в народе считали, что в Филимонов день всякая нечисть приходит к дверям домов и стучится в них, пугая людей. Если 27 декабря был морозным, то лето должно быть жарким, ветреным и снежным - к богатому урожаю.
Какой сегодня праздник в мире
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудник санитарной службы проводит дезинфекцию салона пригородного электропоезда от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге
Сотрудник санитарной службы проводит дезинфекцию салона пригородного электропоезда от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге
Международный день противоэпидемической готовности был установлен на 36-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 7 декабря 2020 года. Причина - пандемия COVID-19, на фоне которой стало понятно, что мировое сообщество не было готово к острому и скоротечному распространению вируса. Цель дня - совместное решение вопросов противоэпидемической готовности, разъяснение населению стран важности прививочной кампании, выработка общих межгосударственных мер по борьбе с пандемией.
Памятные даты в истории
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне
1932 - введение единой паспортной системы в СССР.
1945 - основан Всемирный Банк.
1945 - создан Международный валютный фонд.
1990 - создан Российский корпус спасателей.
1991 - Всесоюзная ГТРК преобразована в РГТРК “Останкино”. Свое вещание начали 1-ый и 4-ый канал Останкино, Технический канал и МТК.
2010 - начало вещания детско-юношеского телеканала “Карусель”.
Именины
День ангела в этот день празднуют: Фирс, Леонид, Геннадий, Иларион, Николай.
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