https://ria.ru/20201215/zinichev-1589155649.html

Евгений Зиничев: пандемия научила всех работать по-новому

Евгений Зиничев: пандемия научила всех работать по-новому

Двадцать седьмого декабря российские спасатели отметят свой профессиональный праздник и 30-летие министерства. О работе МЧС России за этот период, основных... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:00

2020-12-15T11:00

2020-12-15T11:00

россия

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

интервью

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Двадцать седьмого декабря российские спасатели отметят свой профессиональный праздник и 30-летие министерства. О работе МЧС России за этот период, основных направлениях его деятельности и перспективах развития рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Евгений Зиничев. Беседовал Виктор Бельцов.– Подходит к концу 2020 год. С полной уверенностью можно утверждать, что он был очень непростым для всех. Расскажите, с какими вызовами пришлось столкнуться министерству в условиях распространения новой коронавирусной инфекции?– Вы правы, в условиях распространения COVID-19 всем пришлось учиться работать по-новому. Чрезвычайные ситуации и пожары не делают скидок на эпидемиологическую обстановку. Попавшим в беду людям нужна помощь вне зависимости от внешних обстоятельств, а значит, нашей первоочередной задачей было приспособить систему к эффективной работе в условиях пандемии.Нам пришлось перейти на дублирующие составы как реагирующих подразделений, так и управленческого аппарата. Часть сотрудников были переведены на сменный и дистанционный режим работы. В первую очередь это касалось сотрудников, попадающих в группу риска.Однако для реагирующих подразделений такой подход неприменим. Невозможно оказать помощь, находясь на удаленке. В этих целях для пожарно-спасательных подразделений был введен особый режим работы. Ведь в случае выявления заболевшего на карантин отправляется весь караул. Таким образом, без прикрытия могли остаться целые районы, что недопустимо. Мы составили специальный график дежурства, сформировали резерв личного состава. Кроме того, для исключения контактов между сменяющимися подразделениями был разработан специальный порядок приема сдачи дежурства. Это не говоря еще о ряде профилактических и ограничительных мер, рекомендованных профильными ведомствами.Повлияла ли пандемия на нашу работу – да, безусловно. Отразилась ли на готовности МЧС России к выполнению своих задач – однозначно нет.– Но вместе с тем 2020-й – это юбилейный год для министерства. Каких основных результатов удалось добиться МЧС России за 30 лет своей деятельности, в том числе на международной арене? Сколько проведено различных операций, спасено людей? Каков общий объем оказанной гуманитарной помощи и каким странам?– На этом мне хотелось бы остановиться отдельно. Министерство ведет отсчет своей работы с 27 декабря 1990 года, когда постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Эту структуру возглавил Сергей Кужугетович Шойгу, и под его руководством небольшой коллектив энтузиастов своего дела превратился в мощную структуру, способную оказывать помощь людям по всему миру.На МЧС России возложено множество задач, но основные из них обозначены в нашем девизе: "Предупреждение, спасение, помощь". За 30 лет работы министерства сотрудниками спасено более 2,5 миллиона жизней, ликвидировано более 31 тысячи ЧС различного характера, потушено почти семь миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов.При реагировании на ЧС за рубежом подразделениями МЧС России проведено более 500 гуманитарных операций. Наши спасатели в числе первых приходят на помощь зарубежным странам, нуждающимся в помощи. Мы оказываем содействие иностранным государствам в очистке территорий от взрывоопасных предметов. С 1996 года реализовано более 30 международных проектов в данной сфере. Кроме этого, авиация МЧС России принимает участие в тушении природных пожаров и защите населенных пунктов за рубежом.География действий нашего ведомства чрезвычайно широка. Это и лесные пожары на Балканах, в Греции, Португалии, Израиле, Чили, Армении, Индонезии, Боливии, и гуманитарное разминирование в Сербии, Шри-Ланке, Ливане, Никарагуа, Южной Осетии, и другие и гуманитарные миссии на Донбассе, в Ливане и Нагорном Карабахе.– Как осуществляется взаимодействие МЧС России с международными организациями? Каковы основные результаты этой работы и перспективы на будущее?– Как вы правильно отметили, эффективное оказание помощи за рубежом невозможно без тесного взаимодействия на площадках международных организаций. Это один из инструментов, который позволяет координировать усилия чрезвычайных ведомств разных стран.Пример тому – Международная организация гражданской обороны (МОГО). Наши специалисты принимают участие в решении всесторонних задач по борьбе с катастрофами, включая мониторинг, прогнозирование, моделирование развития ЧС, консультирование в части принятия управленческих решений при возникновении ЧС. С 2017 года между Россией и МОГО действует Рамочное соглашение о стратегическом партнерстве. В частности, МЧС России и МОГО осуществляют информационный обмен в части создания международной сети кризисных центров. В этой работе принимают участие 17 стран и международных организаций с наиболее развитыми системами управления реагирования в кризисных ситуациях.В рамках содействия развитию чрезвычайных служб иностранных государств в текущем году МЧС России доставило специализированную технику и оборудование в Абхазию, Южную Осетию, Тунис, Камерун, Азербайджан, Кубу.Также продолжается работа по развитию Российско-сербского гуманитарного центра, Российско-армянского центра гуманитарного реагирования и регионального Российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля. Их функционирование способствует стабилизации ситуации в регионах и развитию гуманитарного сотрудничества.– На протяжении последних лет природные пожары демонстрируют проблему неготовности местных властей к борьбе с ними. Практически все крупные пожары, сопровождаемые сильным ветром, неизбежно приводят к значительному экономическому ущербу и человеческим жертвам. Что необходимо сделать, чтобы кардинально изменить эту ситуацию? Какие проблемные места в работе были выявлены в нынешний пожароопасный период?– Тема природных пожаров приобрела особую актуальность за последние 10-15 лет. Это вызвано множеством факторов, но сейчас я не буду на них останавливаться. Хотел бы акцентировать ваше внимание на другом. У каждой проблемы есть свое имя и должность. Когда мы говорим о пожарах глубоко в тайге, где нет человека, мы понимаем, что их причина – сухие грозы и другие подобные природные явления. Но когда горят леса в зоне ответственности хозяйствующих субъектов, это уже совсем другая история. Ведь по статистике большая часть природных пожаров происходят по причинам, возникающим вследствие экономической деятельности человека. Несвоевременное же реагирование на них обусловлено отсутствием у лесопользователей сил и средств для борьбы с пожарами, бесхозностью, а порой и безответственностью.На МЧС России возлагаются задачи по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня, который может перейти со стороны леса. Конечно же, в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также заключенных соглашений о взаимодействии мы активно помогаем Рослесхозу и муниципалитетам в тушении пожаров непосредственно в лесах.К примеру, в этом году подразделения ведомства привлекались к тушению природных пожаров в государственном природном заповеднике "Утриш", Новороссийском, Геленджикском и Туапсинском лесничествах.Основной проблемой при организации тушения лесных пожаров является недостаточное взаимодействие между ведомствами и органами власти различных уровней. Огонь не делает для себя различий, а вот для реагирующих подразделений это преграда.Для ликвидации этих противоречий разработан и рассмотрен Госдумой в первом чтении законопроект, закрепляющий понятия "ландшафтный (природный) пожар" и "лесной пожар". Таким образом, разделяются сферы ответственности между органами власти в области тушения ландшафтных пожаров. Также предусмотрены внеплановые проверки населенных пунктов при введении особого противопожарного режима.Всего же с начала текущего года на территории страны было зафиксировано свыше 86 тысяч природных пожаров и палов сухой травянистой растительности, из которых более 3,5 тысячи представляли собой непосредственную угрозу населенным пунктам. Огнем было уничтожено почти 500 строений, и что самое ужасное – погибли люди.В период пожароопасного сезона 2020 года терорганами МЧС России было сформировано порядка более 4,5 тысячи временных постов с группировкой численностью до 11 тысяч специалистов и более 4,5 тысячи единиц техники. Они обеспечили дополнительную защиту почти 27 тысяч населенных пунктов, не допустив перехода огня на их территорию.– Какие еще меры принимаются МЧС России для защиты населенных пунктов и предотвращения лесных пожаров?– В качестве дополнительных и эффективных мер в МЧС России проводятся мероприятия по внедрению в деятельность органов управления РСЧС современных информационных систем, в том числе использующих данные дистанционного зондирования Земли. Это позволяет осуществлять мониторинг за лесными пожарами в режиме реального времени, строить модели распространения огня с учетом погодных условий и оперативно реагировать на них.Одновременно с этим проводится работа по подключению глав муниципальных образований и ЕДДС муниципальных образований к разработанному нашими IT-специалистами приложению "Термические точки МЧС России". Его основное предназначение – оперативное информирование пользователей о возникших пожарах в их зоне ответственности для своевременного реагирования. Посредством космического мониторинга приложение позволяет сократить время доведения информации об очагах горения до РСЧС.В настоящее время в приложении зарегистрированы главы более 1800 муниципальных образований и свыше 2200 ЕДДС муниципальных образований, что составляет 97% от общего количества.– Выступая перед Советом Федерации в 2019 году, вы рассказывали о работе, которая ведется министерством по восстановлению численности специалистов в подразделениях надзорной деятельности. Как сейчас обстоят дела с численностью сотрудников? Планируется ли дальнейшее увеличение их численности? Если да, то когда и насколько?– Говоря об увеличении Госпожнадзора, мы в первую очередь исходим из объективных социально-экономических факторов, характерных для тех или иных субъектов Российской Федерации.С 2019 года мы поступательно увеличиваем численность сотрудников надзорных органов МЧС России именно в тех регионах, где сохраняется сложная пожарная обстановка. Благодаря такому подходу, мы выдерживаем баланс между надзорной и реагирующей составляющей.Так, в начале 2018 года в боевых расчетах, выезжающих на пожары, было всего 2-3 пожарных. Сейчас этот показатель доведен до 4-5, что позволяет эффективнее реагировать на возникающие ЧС и пожары.Но эта работа еще не окончена, развитие реагирующих подразделений осуществляется также за счет их перевооружения.– Расскажите об этом подробнее. Как обстоят дела с техническим оснащением министерства? Каков процент вооружения реагирующих подразделений новейшей техникой? Какая техника необходима в первую очередь?– Вопросам перевооружения уделяется особое внимание. Без этого невозможно эффективно и своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации. Наличие качественного вооружения – это безопасность как наших сотрудников, так и людей, которым они приходят на помощь.МЧС России постоянно обновляет парк пожарной, аварийно-спасательной, специальной и авиационной техники. Этот процесс приобрел более-менее плановый характер. Здесь необходима плановая системная работа.Проблему перевооружения и обновления пожарно-спасательной техники мы активно обсуждаем с Государственной думой, Советом Федерации, правительством РФ и Советом Безопасности. В настоящее время выработаны определенные направления, требующие первоочередного внимания, ведь МЧС России – это не только пожарные машины, но и бронированная специальная техника и многое другое. Кроме этого, у нас значительный авиационный парк.В то же время мы должны понимать, что одним техническим перевооружением при реагировании на ЧС ничего не добьешься. МЧС России ведет активную работу по разработке и внедрению технологий прогнозирования и моделирования развития обстановки.Дело в том, что в рамках межведомственного взаимодействия всех представителей РСЧС в МЧС аккумулируются большие объемы информации. В Национальном центре управления в кризисных ситуациях эти данные анализируются и используются при построении многослойных цифровых моделей развития обстановки. Широко применяются технологии искусственного интеллекта и BIG DATA.Работа по цифровизации продолжается. Что-то мы разрабатываем сами, что-то находим на отечественном рынке IT-технологий.В прошлом году у нас был успешный опыт в этой сфере. Совместно с ведущими компаниями, которые занимаются разработками в области искусственного интеллекта, мы провели международные соревнования по разработке решений автоматической классификации типов природных пожаров на основе данных, полученных со спутников. Результат превзошел самые смелые ожидания. Победитель предложил алгоритм, работающий с точностью выше 92%. Эти наработки уже эффективно применяются в нашей работе. Речь как раз идет о приложении "Термические точки МЧС России", которое я упоминал.В текущем году на конкурс была вынесена другая задача – разработка алгоритма краткосрочного прогнозирования уровней воды реки Амур для предотвращения ЧС. Соединив искусственный интеллект с классическими гидрометеорологическими моделями, мы вновь получили отличный результат, который планируем эффективно совместить с имеющимися решениями. Эти технологии, вне всякого сомнения, будут использованы в нашей автоматизированной информационно-управляющей системе.Эффективность применения цифровых технологий очевидна. Благодаря их активному использованию, в 2020 году минимизированы издержки на ликвидацию последствий ЧС и компенсационные выплаты. Из федерального бюджета на эти цели не было потрачено ни рубля. Ранее эти выплаты стабильно составляли 6–8 миллиардов рублей ежегодно. Инвестиции в предупреждение приносят ощутимую экономию бюджетных средств.– На совещании 8 октября президент России указал на необходимость сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники ведомства до 2030 года. Чем продиктовано такое решение главы государства?– Решение президента было сформировано на основе представленного нами и заинтересованными органами власти глубокого анализа текущего положения дел и стратегии развития ведомства. Мы понимаем, что техника, которая приходит на замену устаревшим образцам, должна быть более эффективной и безопасной. Те задачи, которые ранее решались тремя-четырьмя машинами на базе ЗИЛ-130, сейчас успешно решаются одной-двумя специализированными машинами на базе УРАЛа или КамАЗа.– Как обстоит ситуация с авиацией МЧС России? Хватает ли министерству парка воздушных судов для решения всех поставленных задач? Будут ли в ближайшее время проводиться закупки и какие?– На сегодняшний день авиация МЧС России имеет на вооружении значительный авиационный парк. У нас есть транспортные самолеты, с помощью которых решаются вопросы как переброски сил и средств к местам ЧС, так и гуманитарного реагирования за рубежом. Есть самолеты, которые применяются для тушения природных пожаров. Но самая рабочая лошадка – это вертолеты различных модификаций. При проведении спасательных операций без них не обойтись.Вместе с тем у нас появляются все новые задачи. Это и прикрытие арктических территорий, и обеспечение безопасности Северного морского пути.На сегодняшний день мы совместно с Минфином России прорабатываем вопрос о закупке новых вертолетов Ми-38, Ми-8, модернизации самолетов Бе-200 и закупке новых самолетов.Также в системе МЧС России активно применяются беспилотные авиационные системы. Они используются при мониторинге ледовой, паводковой и пожарной обстановки. Это гораздо дешевле, нежели использование вертолетов. В этом году парк беспилотников значительно пополнился системами на базе автомобилей повышенной проходимости.До 2030 года авиация МЧС России планирует получить порядка 50 новых воздушных судов и принять на вооружение порядка 380 современных многофункциональных беспилотных авиасистем отечественного производства.– Ни для кого не секрет, что пожар проще и дешевле предупредить, чем бороться с ним. И главную роль здесь играет контрольно-надзорная деятельность министерства. Ранее говорилось, что МЧС России намерено достичь золотой середины между надзорными каникулами и тотальным контролем бизнеса. Что уже сделано в этом направлении?– МЧС России с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдет на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок. Его принцип заключается в следующем – чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки.Всего существует шесть категорий: чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого. До настоящего момента категории риска присваивались группам объектов с идентичными видами деятельности, по формальному признаку – назначение, количество пребывающих людей и так далее.Принципиальное отличие новых правил заключается в том, что категория риска будет присваиваться для каждого объекта индивидуально. Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника.Категория риска впоследствии может меняться – как повышаться, так и понижаться, при этом будет меняться и периодичность плановых проверок. К примеру, плановые проверки объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, проводиться не будут.Все эти положения утверждены правительством РФ и вступают в силу с 1 января 2021 года. Собственники объектов смогут самостоятельно оценивать правомерность отнесения зданий и сооружений к соответствующей категории риска. Эти расчеты можно будет сделать через онлайн-калькулятор на сайте МЧС России, который заработает в январе 2021 года.Все эти меры направлены на то, чтобы снизить излишнюю административную нагрузку на добросовестных собственников.– Расскажите о перспективных направлениях развития МЧС России.– Перечислю ряд направлений, над которыми мы активно работали в этом году и продолжим работать в будущем. В настоящее время в РФ одновременно функционируют две системы – Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и Гражданская оборона (ГО). Обе системы реализуют практически идентичные задачи, а также способы защиты населения и территорий, используют для этого одни и те же средства и силы, но у каждой своя нормативная база. Фактически два закона пересекаются в сфере реагирования на ЧС и защиты населения.Чтобы исключить некое задвоение, мы предложили рассматривать систему ГО как режим функционирования РСЧС наряду с существующими режимами повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Основанием для его введения может быть чрезвычайное или военное положение на территории всей страны или на отдельных территориях.При этом руководство, комплекс мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в любом режиме функционирования будут возложены на РСЧС.Это будет способствовать оперативности реагирования.Помимо этого, МЧС России разработало проект федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", сейчас он проходит общественную экспертизу.Еще одно перспективное направление – это развитие системы комплексной безопасности в Арктическом регионе. Сегодня уже никого не нужно убеждать, что Арктика является одним из важнейших приоритетов как социально-экономического развития России, так и ее национальной безопасности. Цели нашей работы заключаются прежде всего в создании условий для безопасной реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов, а также в повышении уровня безопасности местного населения.Уже сейчас в Арктике действуют наши аварийно-спасательные подразделения, предназначенные для поиска и спасения людей на водных объектах, в лесотундре, а также для оказания различной помощи при ЧС. С 2019 года наши специалисты около 3,5 тысячи раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ, в ходе которых спасено более двух тысяч человек. Активная работа по развитию таких подразделений продолжается.Так что задел на будущие периоды большой.

https://ria.ru/20201204/spasateli-1587625116.html

https://realty.ria.ru/20191017/1559881384.html

https://ria.ru/20201116/solovev-1584508343.html

https://ria.ru/20200521/1571771198.html

https://ria.ru/20200514/1571426948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), интервью