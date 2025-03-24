День сотрудника органов внутренних дел в России

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года. В этот день личный состав ведомства по традиции выходит на службу в парадной форме.

Свою историю профессиональный праздник ведет от установленного указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года Дня советской милиции. С 1991 года он назывался День милиции. За дату празднования был взят день принятия 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1917 года постановления Наркомата по внутренним делам (НКВД) "О рабочей милиции", которым милиция в России получила свое законодательное оформление.

Массовое создание различных формирований пролетарской милиции, наиболее многочисленными и распространенными из которых были отряды Красной гвардии и рабочей милиции, началось после Февральской революции 1917 года и упразднения Временным правительством корпуса жандармов, а также Департамента полиции МВД.

Отличительными чертами пролетарской милиции являлись добровольность вступления в ее ряды, безвозмездное, как правило, несение службы охраны в свободное от основной работы время. Данные принципы и были закреплены в постановлении "О рабочей милиции".

Создание милиции: законодательное оформление и первые задачи

Во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в условиях разрухи, высокого уровня преступности стала очевидной необходимость создания постоянного штатного государственного органа охраны общественного порядка. 12 октября 1918 года НКВД РСФСР и Наркомат юстиции РСФСР утвердили инструкцию "Об организации советской рабоче-крестьянской милиции", которая определила основные задачи милиции: предупреждение и пресечение нарушений порядка, наблюдение за исполнением законов и своевременное оповещение населения о распоряжениях советской власти, содействие их выполнению, борьба с уголовной преступностью и др.

За годы существования советских правоохранительных органов были созданы специализированные виды милиции: уголовно-розыскная, железнодорожная, водная, промышленная, ведомственная и др. В 1930-е годы были образованы паспортные отделы, Государственная автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, военно-учетные столы. В ведение милиции были переданы медицинские вытрезвители и т.д.

Кроме организационной структуры советских правоохранительных органов, менялись также их ведомственная принадлежность и методы деятельности.

Изменение статуса правоохранительных органов в постсоветской России

В марте 1991 года был принят закон СССР "О советской милиции", а в апреле того же года закон РСФСР "О милиции". В конце декабря 1991 года в связи с тем, что СССР прекратил свое существование, все органы, учреждения и организации министерства внутренних дел (МВД) СССР на территории России были переведены под юрисдикцию России с включением их в систему МВД России.

Рост преступности и изменение структуры милиции в конце XX века обусловили создание новых подразделений (по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и др.).

В начале XXI века исторические перемены, произошедшие в России с начала 1990-х годов, потребовали по-новому определить место и принципы деятельности органов внутренних дел в изменившемся общественно-политическом устройстве государства.

Прежняя модель взаимоотношений органов внутренних дел и общества, основанная на приоритете государственного принуждения, устарела. Стала очевидна необходимость новой правовой платформы, которая бы отвечала современным реалиям.

Действовавший закон "О милиции" неоднократно корректировали, но это не дало желаемых результатов. Перед министерством внутренних дел (МВД) встала задача – реорганизовать ведомство так, чтобы система работала по международно-правовым стандартам, современным технологиям, эффективно и профессионально реагировала на новые вызовы и угрозы.

Реформа МВД 2011 года

Начало процессу реформирования МВД России было положено указом президента РФ от 24 декабря 2009 года "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации". Активная фаза преобразований началась с 1 марта 2011 года, когда вступил в силу федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию.

Это привело и к изменению названия профессионального праздника работников милиции в октябре 2011 года – в День сотрудника органов внутренних дел.

В 2011 году была сформирована законодательная база деятельности российской полиции, проводились мероприятия по оптимизации функций и организационно-штатного построения всей системы. Основой нового полицейского законодательства стали федеральные законы "О полиции", "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и " О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Реформирование позволило органам внутренних дел освободиться от несвойственных функций, избавиться от излишних управленческих звеньев и повысило роль оперативных служб. Важным направлением реформирования стала гуманизация форм и методов работы полиции, переход взаимоотношений органа правопорядка и общества к партнерской модели, направленной на обеспечение эффективной защиты прав и свобод граждан.

Современная структура и задачи органов внутренних дел

Органы внутренних дел в России обеспечивают охрану общественного порядка, занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов. Подразделения МВД обеспечивают безопасность дорожного движения, помогают гражданам в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники органов внутренних дел противодействуют экстремизму, криминалу в киберпространстве, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, незаконной миграции.

Профессиональные требования к сотрудникам МВД

Чтобы справляться с поставленными задачами, сотрудники внутренних дел должны обладать знаниями, владеть современной техникой и оборудованием, а также быть порядочными, честными и преданными долгу.

По данным главы МВД Владимира Колокольцева, в последние годы в России наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие. Уменьшилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных и автомобилей, угонов, уголовно наказуемых хулиганств.

Одновременно повысилась общая раскрываемость преступлений. По данным министра внутренних дел РФ, на уровне свыше 95% находится результативность установления виновных по убийствам, разбойным нападениям, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью; раскрываемость убийств – почти 99%.