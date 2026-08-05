В МВД назвали преимущества виртуальной карты при онлайн-покупках

Краткий пересказ от РИА ИИ Виртуальная карта обеспечивает повышенную безопасность, так как ее реквизиты не привязаны напрямую к главному счету.

Виртуальная карта помогает защититься от несанкционированных списаний.

Виртуальную карту можно быстро выпустить и удалить в приложении банка без посещения офиса.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ назвали преимущества использования виртуальной карты при онлайн-покупках.

"Повышенная безопасность. Реквизиты виртуальной карты не привязаны к вашему главному счету напрямую. Если вы укажете их на мошенническом сайте, злоумышленники не получат доступа к основным накоплениям", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что виртуальная карта также помогает защититься от несанкционированных списаний - некоторые онлайн-сервисы скрыто оформляют платные подписки с автоматическим продлением, а небольшая сумма на карте не позволит неожиданно списать деньги.

"Карта выпускается за пару минут в приложении банка без посещения офиса. При совершении онлайн-покупок сумма расходов контролируется пользователем", - отмечается в сообщении.