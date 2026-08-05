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В МВД назвали преимущества виртуальной карты при онлайн-покупках - РИА Новости, 05.08.2026
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10:52 05.08.2026 (обновлено: 11:18 05.08.2026)
В МВД назвали преимущества виртуальной карты при онлайн-покупках

МВД: виртуальная карта поможет защититься от мошенников при онлайн-покупках

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виртуальная карта обеспечивает повышенную безопасность, так как ее реквизиты не привязаны напрямую к главному счету.
  • Виртуальная карта помогает защититься от несанкционированных списаний.
  • Виртуальную карту можно быстро выпустить и удалить в приложении банка без посещения офиса.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ назвали преимущества использования виртуальной карты при онлайн-покупках.
"Повышенная безопасность. Реквизиты виртуальной карты не привязаны к вашему главному счету напрямую. Если вы укажете их на мошенническом сайте, злоумышленники не получат доступа к основным накоплениям", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что виртуальная карта также помогает защититься от несанкционированных списаний - некоторые онлайн-сервисы скрыто оформляют платные подписки с автоматическим продлением, а небольшая сумма на карте не позволит неожиданно списать деньги.
"Карта выпускается за пару минут в приложении банка без посещения офиса. При совершении онлайн-покупок сумма расходов контролируется пользователем", - отмечается в сообщении.
Правоохранители добавили, что, если такая карта окажется скомпрометирована или больше не нужна, ее можно мгновенно удалить в приложении, не блокируя основной счет.
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