На Камчатке женщину заподозрили в фиктивной постановке на учет иностранцев

"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации")", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в полиции, подозреваемая ранее была уже трижды судима за аналогичные преступления - в 2023, 2025 и 2026 годах. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.