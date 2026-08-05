На Камчатке женщину заподозрили в фиктивной постановке на учет иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении жительницы Камчатки возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на миграционный учет восьми иностранцев.
- Подозреваемая подделала договор безвозмездного пользования жильем и получила деньги за свои услуги, не собираясь предоставлять помещение для проживания.
- Ранее подозреваемая уже трижды совершала аналогичные преступления.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Камчатки, которая подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет восьми иностранцев и ранее уже трижды совершала аналогичные преступления, сообщает УМВД России по Камчатскому краю.
По данным полиции, в январе 2026 года 40-летняя жительница Петропавловска-Камчатского путем подделки договора безвозмездного пользования жильем, которое ей не принадлежало, без ведома собственника поставила на учет восемь иностранцев. При этом она не собиралась предоставлять помещение для проживания и получила деньги за свои услуги.
"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации")", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в полиции, подозреваемая ранее была уже трижды судима за аналогичные преступления - в 2023, 2025 и 2026 годах. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.