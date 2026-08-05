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На Камчатке женщину заподозрили в фиктивной постановке на учет иностранцев - РИА Новости, 05.08.2026
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01:32 05.08.2026
На Камчатке женщину заподозрили в фиктивной постановке на учет иностранцев

Дело о фиктивной постановке иностранцев на учет завели на жительницу Камчатки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении жительницы Камчатки возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на миграционный учет восьми иностранцев.
  • Подозреваемая подделала договор безвозмездного пользования жильем и получила деньги за свои услуги, не собираясь предоставлять помещение для проживания.
  • Ранее подозреваемая уже трижды совершала аналогичные преступления.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Камчатки, которая подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет восьми иностранцев и ранее уже трижды совершала аналогичные преступления, сообщает УМВД России по Камчатскому краю.
По данным полиции, в январе 2026 года 40-летняя жительница Петропавловска-Камчатского путем подделки договора безвозмездного пользования жильем, которое ей не принадлежало, без ведома собственника поставила на учет восемь иностранцев. При этом она не собиралась предоставлять помещение для проживания и получила деньги за свои услуги.
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"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации")", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в полиции, подозреваемая ранее была уже трижды судима за аналогичные преступления - в 2023, 2025 и 2026 годах. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.
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