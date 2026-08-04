Устроившая погоню с полицией в Москве женщина сняла номера с машины

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина устроила погоню с полицией на юге Москвы, предварительно сняв с автомобиля номера, чтобы избежать штрафов.

Нарушительница спровоцировала ДТП и попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.

Полицейские задержали женщину после более чем 11 минут преследования.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Женщина, устроившая погоню с полицией на юге Москвы, сняла номера со своего автомобиля, чтобы избежать штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские на юге Москвы задержали женщину, которая на иномарке без номеров устроила погоню с полицией, спровоцировала ДТП и попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом. На нарушительницу составили 28 административных протоколов.

В столичном главке МВД РФ рассказали, что женщина насмотрелась в интернете видеороликов и решила устроить заезд, предварительно сняв с автомобиля номера, чтобы избежать штрафов. На Варшавском шоссе ее попытались остановить сотрудники Госавтоинспекции, однако нарушительница проигнорировала их требования, поэтому полицейские начали преследование.

"Во время маневрирования девушка задела транспортное средство другого участника дорожного движения, после чего скрылась с места ДТП", - добавили в пресс-службе.