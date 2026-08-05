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Полиция ищет мужчину, устроившего пожар на АЗС в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 05.08.2026
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07:03 05.08.2026
Полиция ищет мужчину, устроившего пожар на АЗС в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который устроил пожар на АЗС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону произошел пожар на АЗС из-за нарушения требований пожарной безопасности.
  • Полиция ищет мужчину 1982 года рождения, подозреваемого в поджоге.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который устроил пожар на АЗС в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что АЗС и припаркованные автомобили загорелись в Ростове-на-Дону в результате нарушения требований пожарной безопасности.
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"Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении преступления... Подозреваемый осуществил заправку емкостей, находившихся в автомобиле, после чего, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества. В настоящее время мужчина скрылся от правоохранительных органов", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Уточняется, что разыскивается мужчина 1982 года рождения.
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