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Суд вынес приговор фигуранту дела о подготовке теракта в Бердянске - РИА Новости, 05.08.2026
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10:29 05.08.2026
Суд вынес приговор фигуранту дела о подготовке теракта в Бердянске

Фигурант дела о подготовке теракта в Бердянске получил 25 лет лишения свободы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд приговорил Сергея Москаленко к 25 годам лишения свободы.
  • Москаленко был признан виновным в подготовке к взрыву члена партии "Единая Россия" в Бердянске по заданию украинских спецслужб.
  • Подсудимый прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности и был задержан до совершения запланированного преступления.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы Сергея Москаленко, планировавшего взорвать члена "Единой России" в Бердянске Запорожской области по заданию украинских спецслужб, сообщил журналистам представитель суда.
В конце 2023 года Москаленко предложили сотрудничество с украинской разведкой, на что он согласился. В июне 2024 года Москаленко в Бердянске забрал из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые перенес в гараж на своем дачном участке. 1 июля подсудимый получил задание убить члена партии "Единая Россия". Для этого он организовал слежку за ее домом, установил график ее работы, маршруты передвижения, а также определил наиболее удобное место и время закладки самодельной бомбы. Осуществить задуманное Москаленко не смог, так как 22 июля 2024 года его задержали.
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"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Кроме того, Москаленко прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности. По данным следствия, 11 и 16 июля 2024 года он наблюдал за ОМВД России "Бердянский" ГУ МВД России по Запорожской области и территорией Бердянского межрайонного суда, а также за транспортными средствами, находящимися вблизи них, и проводил их видеосъемку, после чего полученные сведения направил сотруднику ГУР МО Украины.
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ПроисшествияБердянскЗапорожская областьУкраинаЕдиная РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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