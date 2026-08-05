Суд вынес приговор фигуранту дела о подготовке теракта в Бердянске

Краткий пересказ от РИА ИИ Южный окружной военный суд приговорил Сергея Москаленко к 25 годам лишения свободы.

Москаленко был признан виновным в подготовке к взрыву члена партии "Единая Россия" в Бердянске по заданию украинских спецслужб.

Подсудимый прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности и был задержан до совершения запланированного преступления.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы Сергея Москаленко, планировавшего взорвать члена "Единой России" в Бердянске Запорожской области по заданию украинских спецслужб, сообщил журналистам представитель суда.

В конце 2023 года Москаленко предложили сотрудничество с украинской разведкой, на что он согласился. В июне 2024 года Москаленко в Бердянске забрал из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые перенес в гараж на своем дачном участке. 1 июля подсудимый получил задание убить члена партии " Единая Россия ". Для этого он организовал слежку за ее домом, установил график ее работы, маршруты передвижения, а также определил наиболее удобное место и время закладки самодельной бомбы. Осуществить задуманное Москаленко не смог, так как 22 июля 2024 года его задержали.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сказал представитель суда.