Рейтинг@Mail.ru
День ФСБ 2025: какого числа, дата, история и традиции праздника в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 24.03.2025 (обновлено: 12:19 15.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/den-fsb/
День ФСБ России в 2025 году: дата, история и традиции праздника
День ФСБ 2025: какого числа, дата, история и традиции праздника в России
День ФСБ России в 2025 году: дата, история и традиции праздника
День ФСБ, или День работника органов госбезопасности, в 2025 году будет отмечаться в России в 30-й раз. Федеральная служба безопасности Российской Федерации... РИА Новости, 15.10.2025
2025-03-24T19:27:00+03:00
2025-10-15T12:19:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785671363_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_b77754023095ba9648940037da0be5f9.jpg
https://ria.ru/20250221/fsb-2000670983.html
https://ria.ru/20250204/fsb-1997202408.html
https://ria.ru/20241210/fsb-1988364048.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785671363_123:0:1172:787_1920x0_80_0_0_224a66f0207c2a50d58136b0eb986f85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Главная / Праздники

День ФСБ России в 2025 году: дата, история и традиции праздника

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. День ФСБ, или День работника органов госбезопасности, в 2025 году будет отмечаться в России в 30-й раз. Федеральная служба безопасности Российской Федерации играет ключевую роль в борьбе с экстремизмом и терроризмом, обеспечении безопасности государственной границы страны. Какого числа отмечается праздник, история, традиции и мероприятия, – в материале РИА Новости.
Пленные немцы - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
ФСБ обнародовала архивы о зверствах гитлеровцев в Курской области
21 февраля, 00:20

День ФСБ

Профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ряда других силовых ведомств ежегодно отмечают в России 20 декабря. Указ о ежегодном чествовании сотрудников подразделений, обеспечивающих национальную безопасность, в 1995 году подписал президент страны Б.Н. Ельцин.
Сотрудники ФСБ выполняют следующие функции:
  • осуществляют деятельность по предотвращению и раскрытию тяжких преступлений против государства и его интересов;
  • ведут работу по предотвращению террористических актов и экстремистской деятельности, выявляют и нейтрализуют террористические группировки и ячейки;
  • защищают государственную тайну, выявляют и пресекают шпионскую и контрразведывательную деятельность иностранных организаций и государств;
  • обеспечивают безопасность государственной границы Российской Федерации, борются с незаконной миграцией и контрабандой;
  • охраняют информационные ресурсы и системы от несанкционированного доступа и кибератак, ведут борьбу с распространением запрещенной информации в сети Интернет.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания
ФСБ взаимодействует с другими государственными органами и структурами, применяет современные методы и технологии, проводит анализ и прогноз возможных угроз, чтобы обеспечить комплексный подход к обеспечению безопасности Российской Федерации.

Дата праздника

20 декабря 1995 года вышел Указ Президента России за № 1289 "Об установлении Дня работников органов безопасности Российской Федерации". А накануне – 19 декабря, свой праздник отмечают сотрудники особого подразделения ФСБ – военные контрразведчики.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие пограничной службы ФСБ РФ по Челябинской области на дежурстве по охране российско-казахстанской границы
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ по Челябинской области на дежурстве по охране российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ по Челябинской области на дежурстве по охране российско-казахстанской границы

История

“Дата праздника была выбрана не случайно, – рассказывает Юлия Надехина, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ. – Как и у всех государственных органов власти, у ФСБ есть своя предыстория и уходит она в революционный 1917 год. Молодое советское правительство – Совет Народных Комиссаров – учредило новый орган власти для борьбы с контрреволюцией и саботажем. Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) была учреждена декретом СНК 20 декабря 1917 года”.
В связи с изменениями политической ситуации внутри страны и за ее пределами постоянно происходили реорганизации в государственных структурах. ВЧК был преобразован в ГПУ, позднее в НКВД и КГБ. Эти аббревиатуры не нуждаются в расшифровке, все граждане нашей страны, хоть немного интересующиеся историей, знают об этих органах власти.
По словам эксперта, много изменений в составе и функциях государственной структуры, обеспечивающей национальную безопасность, наблюдалось в период перестройки и распада СССР. Наконец, 3 апреля 1995 года президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Закон “Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации”. С тех пор, ФСБ представляет собой единую централизованную систему, осуществляющую решение задач по обеспечению безопасности страны по основным направлениям: контрразведывательная, разведывательная и пограничная деятельность, борьба с терроризмом и преступностью, обеспечение информационной безопасности.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945) - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции
4 февраля, 00:26

Традиции празднования

Празднование Дня работника органов безопасности Российской Федерации важно для всей страны, но, в первую очередь, для сотрудников и ветеранов служб, обеспечивающих нашу национальную безопасность. “Для привлечения внимания сограждан к столь важной миссии, накануне и в день праздника проходит множество просветительских и развлекательных мероприятий. Так, например, ФСБ РФ ежегодно проводит конкурс произведений литературы и искусства. Лауреатами становятся участники, которым удалось на высоком художественном уровне создать положительный образ сотрудника органов безопасности и объективно отразить деятельность органов безопасности. Заявки на участие в конкурсе текущего года принимаются до 1 октября, а итоги подводятся в декабре, накануне празднования Дня работника органов безопасности Российской Федерации”, – говорит Юлия Надехина.

Мероприятия в честь Дня ФСБ

По словам эксперта, накануне праздника вот уже несколько лет подряд Совет ветеранов Департамента военной контрразведки ФСБ России проводит выездные мероприятия в рамках программы “Ветеранский десант”. Основой выступлений является патриотическое воспитание молодежи, воспитание чувства гордости и сопричастности к деятельности отечественных спецслужб.
“Особое значение придается праздничным развлекательным мероприятиям. Ежегодный концерт в Кремле обращает внимание граждан нашей страны на значимость всех подразделений ФСБ. Для звезд эстрады это важная и почетная миссия – поздравить тех, кто ежедневно готов рисковать своей жизнью для сохранения нашей национальной безопасности”, – отмечает Юлия Надехина.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКурсанты Московского пограничного института ФСБ РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Курсанты Московского пограничного института ФСБ РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Курсанты Московского пограничного института ФСБ РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Поздравления

Поздравления в честь Дня работника органов безопасности – это возможность поблагодарить всех причастных за сохранение безопасности страны и вклад каждого из сотрудников в борьбу с терроризмом.
Защитники национальной безопасности принимают поздравления от коллег, родных, руководителей, политиков, артистов. Лучшим представителям профессии вручают медали, ордена, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

Интересные факты

Федеральная служба безопасности в прошлом имела разные названия: Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК); Государственное политическое управление (ГПУ); Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ); Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР и НКГБ (Наркомат государственной безопасности) СССР; Министерство государственной безопасности (МГБ); Министерство внутренних дел СССР; Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР (КГБ СМ СССР). Свое современное название ФСБ России получила 3 апреля 1995 года, когда Борис Ельцин подписал закон “Об органах ФСБ в РФ”.
Среди руководителей государственных структур, в разное время обеспечивающих национальную безопасность, были такие известные государственные деятели как: Ф.Э. Дзержинский, Л.П. Берия, Ю.В. Андропов, С.В. Степашин, В.В. Путин и другие.
В период с 1922 по 1991 год звания “Почётный сотрудник госбезопасности” удостоены свыше семи тысяч человек, что подчеркивает их вклад в обеспечение безопасности нашей страны.
Пресс-конференция к Дню работников органов безопасности РФ
10 декабря 2024, 12:47
Еще по темеБойцы ФСБ поразили операторов дронов ВСУ на Константиновском направленииФСБ показало видео задержания женской ячейки террористической организацииВ Крыму выявили ячейку, распространявшую идеи о всемирном халифатеПолиция задержала четверых за похищение бизнесмена в стиле 90-ыхПесков прокомментировал деятельность "Антивоенного комитета России"*
 
ПраздникиРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала