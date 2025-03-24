День ФСБ России в 2025 году: дата, история и традиции праздника

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. День ФСБ, или День работника органов госбезопасности, в 2025 году будет отмечаться в России в 30-й раз. Федеральная служба безопасности Российской Федерации играет ключевую роль в борьбе с экстремизмом и терроризмом, обеспечении безопасности государственной границы страны. Какого числа отмечается праздник, история, традиции и мероприятия, – в материале РИА Новости.

День ФСБ

Профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ряда других силовых ведомств ежегодно отмечают в России 20 декабря. Указ о ежегодном чествовании сотрудников подразделений, обеспечивающих национальную безопасность, в 1995 году подписал президент страны Б.Н. Ельцин.

Сотрудники ФСБ выполняют следующие функции:

обеспечивают безопасность государственной границы Российской Федерации, борются с незаконной миграцией и контрабандой; охраняют информационные ресурсы и системы от несанкционированного доступа и кибератак, ведут борьбу с распространением запрещенной информации в сети Интернет.

ФСБ взаимодействует с другими государственными органами и структурами, применяет современные методы и технологии, проводит анализ и прогноз возможных угроз, чтобы обеспечить комплексный подход к обеспечению безопасности Российской Федерации.

Дата праздника

20 декабря 1995 года вышел Указ Президента России за № 1289 "Об установлении Дня работников органов безопасности Российской Федерации". А накануне – 19 декабря, свой праздник отмечают сотрудники особого подразделения ФСБ – военные контрразведчики.

История

“Дата праздника была выбрана не случайно, – рассказывает Юлия Надехина, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ. – Как и у всех государственных органов власти, у ФСБ есть своя предыстория и уходит она в революционный 1917 год. Молодое советское правительство – Совет Народных Комиссаров – учредило новый орган власти для борьбы с контрреволюцией и саботажем. Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) была учреждена декретом СНК 20 декабря 1917 года”.

В связи с изменениями политической ситуации внутри страны и за ее пределами постоянно происходили реорганизации в государственных структурах. ВЧК был преобразован в ГПУ, позднее в НКВД и КГБ. Эти аббревиатуры не нуждаются в расшифровке, все граждане нашей страны, хоть немного интересующиеся историей, знают об этих органах власти.

По словам эксперта, много изменений в составе и функциях государственной структуры, обеспечивающей национальную безопасность, наблюдалось в период перестройки и распада СССР. Наконец, 3 апреля 1995 года президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Закон “Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации”. С тех пор, ФСБ представляет собой единую централизованную систему, осуществляющую решение задач по обеспечению безопасности страны по основным направлениям: контрразведывательная, разведывательная и пограничная деятельность, борьба с терроризмом и преступностью, обеспечение информационной безопасности.

Традиции празднования

Празднование Дня работника органов безопасности Российской Федерации важно для всей страны, но, в первую очередь, для сотрудников и ветеранов служб, обеспечивающих нашу национальную безопасность. “Для привлечения внимания сограждан к столь важной миссии, накануне и в день праздника проходит множество просветительских и развлекательных мероприятий. Так, например, ФСБ РФ ежегодно проводит конкурс произведений литературы и искусства. Лауреатами становятся участники, которым удалось на высоком художественном уровне создать положительный образ сотрудника органов безопасности и объективно отразить деятельность органов безопасности. Заявки на участие в конкурсе текущего года принимаются до 1 октября, а итоги подводятся в декабре, накануне празднования Дня работника органов безопасности Российской Федерации”, – говорит Юлия Надехина.

Мероприятия в честь Дня ФСБ

По словам эксперта, накануне праздника вот уже несколько лет подряд Совет ветеранов Департамента военной контрразведки ФСБ России проводит выездные мероприятия в рамках программы “Ветеранский десант”. Основой выступлений является патриотическое воспитание молодежи, воспитание чувства гордости и сопричастности к деятельности отечественных спецслужб.

“Особое значение придается праздничным развлекательным мероприятиям. Ежегодный концерт в Кремле обращает внимание граждан нашей страны на значимость всех подразделений ФСБ. Для звезд эстрады это важная и почетная миссия – поздравить тех, кто ежедневно готов рисковать своей жизнью для сохранения нашей национальной безопасности”, – отмечает Юлия Надехина.

Поздравления

Поздравления в честь Дня работника органов безопасности – это возможность поблагодарить всех причастных за сохранение безопасности страны и вклад каждого из сотрудников в борьбу с терроризмом.

Защитники национальной безопасности принимают поздравления от коллег, родных, руководителей, политиков, артистов. Лучшим представителям профессии вручают медали, ордена, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

Интересные факты

Федеральная служба безопасности в прошлом имела разные названия: Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК); Государственное политическое управление (ГПУ); Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ); Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР и НКГБ (Наркомат государственной безопасности) СССР; Министерство государственной безопасности (МГБ); Министерство внутренних дел СССР; Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР (КГБ СМ СССР). Свое современное название ФСБ России получила 3 апреля 1995 года, когда Борис Ельцин подписал закон “Об органах ФСБ в РФ”.

Среди руководителей государственных структур, в разное время обеспечивающих национальную безопасность, были такие известные государственные деятели как: Ф.Э. Дзержинский, Л.П. Берия, Ю.В. Андропов, С.В. Степашин, В.В. Путин и другие.