ВСУ попытались атаковать машины на трассе Донецк – Мариуполь

Краткий пересказ от РИА ИИ
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские военные предприняли безуспешную попытку атаки гражданских автомобилей на трассе Донецк-Мариуполь, сообщили в штабе обороны ДНР.
"Украинские террористы пытались атаковать гражданские автомобили на трассе Донецк-Мариуполь с помощью ударного дрона Чаклун-В", – говорится в сообщении Telegram-канала штаба.
В ведомстве добавили, что в результате работы сводной мобильной огневой группы беспилотник был сбит с курса. Он нес осколочно-фугасную боезаряд, который был обезврежен взрывотехниками ФСБ.
22 июня 2022, 17:18