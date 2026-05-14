Госпитализированный мэр Уфы лежит в одиночной палате, рассказал адвокат

УФА, 14 мая — РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев лежит в больнице в одиночной палате, так как он под домашним арестом, рассказал РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.
"Он лежит в палате один, других больных там нет, потому что он под домашним арестом", — сказал юрист.
В конце апреля Мавлиева отправили в СИЗО по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, но позже Верховный суд Башкирии отпустил его под домашний арест до 28 июня. Мэру запрещено выходить из дома, пользоваться сотовым телефоном, интернетом и общаться со свидетелями.
Вину Мавлиев не признает. Он подал в СК, Генпрокуратуру и ФСБ жалобу с просьбой проверить законность действий по его уголовному преследованию.
Утром 12 мая мэр Уфы попал в Республиканскую клиническую больницу имени Г. Г. Куватова с подозрением на сердечный приступ. По словам адвоката, у его клиента заболело сердце из-за переживаний. Правоохранители знают о госпитализации и следят за Мавлиевым по датчику на электронном браслете.