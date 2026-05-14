Госпитализированный мэр Уфы лежит в одиночной палате, рассказал адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр Уфы Ратмир Мавлиев лежит в больнице в одиночной палате.

Он находится под домашним арестом до 28 июня, ему запрещено выходить из жилища, использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями.

Мавлиева госпитализировали 12 мая с подозрением на сердечный приступ.

УФА, 14 мая — РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев лежит в больнице в одиночной палате, так как он под домашним арестом, рассказал РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.

"Он лежит в палате один, других больных там нет, потому что он под домашним арестом", — сказал юрист.

В конце апреля Мавлиева отправили в СИЗО по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, но позже Верховный суд Башкирии отпустил его под домашний арест до 28 июня. Мэру запрещено выходить из дома, пользоваться сотовым телефоном, интернетом и общаться со свидетелями.

Генпрокуратуру и Вину Мавлиев не признает. Он подал в СК ФСБ жалобу с просьбой проверить законность действий по его уголовному преследованию.