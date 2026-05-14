В больничную палату арестованного мэра Уфы не пускают посетителей

УФА, 14 мая - РИА Новости. В больничную палату, куда был госпитализирован арестованный мэр Уфы Ратмир Мавлиев, не пускают посетителей, кроме членов семьи и адвоката, заявил РИА Новости защитник Мавлиева Марат Самойлов.
"К нему (Мавлиеву - ред.) никого не пускают, он же под домашним арестом. К нему можно только членам семьи и адвоката", - пояснил РИА Новости Самойлов.
Ранее Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.
Его адвокат сообщал РИА Новости, что Мавлиев обратился в СК РФ, в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий по его уголовному преследованию. Кроме того, в жалобе он указал, что вину не признает.
Утром во вторник Мавлиева госпитализировали в республиканскую клиническую больницу имени Куватова с подозрением на сердечный приступ. Адвокат сообщал, что у мэра заболело сердце из-за переживаний. Правоохранители были поставлены в известность о госпитализации Мавлиева, они следят за ним по датчику на электронном браслете.
