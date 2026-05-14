В больничную палату арестованного мэра Уфы не пускают посетителей

УФА, 14 мая - РИА Новости. В больничную палату, куда был госпитализирован арестованный мэр Уфы Ратмир Мавлиев, не пускают посетителей, кроме членов семьи и адвоката, заявил РИА Новости защитник Мавлиева Марат Самойлов.

"К нему (Мавлиеву - ред.) никого не пускают, он же под домашним арестом. К нему можно только членам семьи и адвоката", - пояснил РИА Новости Самойлов.

Ранее Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.

Его адвокат сообщал РИА Новости, что Мавлиев обратился в СК РФ , в Генпрокуратуру ФСБ с просьбой проверить законность действий по его уголовному преследованию. Кроме того, в жалобе он указал, что вину не признает.