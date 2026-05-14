В Самарской области задержали подростков за поджог трансформаторного шкафа - РИА Новости, 14.05.2026
10:35 14.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ФСБ задержали двух подростков из Татарстана за поджог железнодорожного трансформаторного шкафа Куйбышевской железной дороги.
  • Им было обещано денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за поджог объекта транспортной инфраструктуры.
САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали двух подростков из Татарстана, которым обещали 20 тысяч рублей за поджог железнодорожного трансформаторного шкафа, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
Оперативники УФСБ в кратчайшие сроки установили и задержали двоих несовершеннолетних жителей Татарстана. Они подозреваются в поджоге железнодорожного трансформаторного шкафа Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД).
"В ходе опроса подозреваемые подтвердили факт совершения ими указанного преступления по заданию неизвестного лица, связь с которым они поддерживали посредством мессенджера Telegram. За поджог объекта транспортной инфраструктуры злоумышленникам было обещано денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе силового ведомства.
Центральным МСУТ СК РФ в отношении подростков было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Суд заключил их под стражу. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
