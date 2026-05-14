В Крыму поймали двух шпионов, передававших Киеву данные о военных объектах

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Задержаны двое жителей Крыма, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова, сообщил ЦОС ФСБ.
Отмечается, что житель Красноперекопского района в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины и передал ему фотографии и видео, а также координаты и другие сведения о местах дислокации объектов Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова.
Второй подозреваемый, житель Симферополя, в интернете установил контакт с государственной пограничной службой Украины и выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству. Он даже избрал агентурный псевдоним и согласился сообщить информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крыма.
"По указанию куратора он передал противнику сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Вооруженных сил Российской Федерации, которые в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения вооруженными силами Украины ракетно-артиллерийских ударов", - рассказали в спецслужбе.
Двое злоумышленников были задержаны сотрудниками ФСБ России. Возбуждены уголовные дела о госизмене.