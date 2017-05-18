Ответ Владивостока на американский "контроль" — первый теплоход из КНДР

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Во Владивосток сегодня прибыл первый теплоход из Северной Кореи. Ранее между КНДР и Россией пассажирские суда не ходили.

Первый рейс грузопассажирского теплохода Man Gyong Bong по новому регулярному маршруту между северокорейским Раджином и Владивостоком в качестве пассажиров проверили представители китайских туркомпаний и их российские партнеры . Переход морем занял около девяти часов. Планируется еженедельно перевозить в Россию китайских туристов (из Хуньчуня), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих во Владивосток и обратно (с 25 мая).

Судно Man Gyong Bong имеет три сухих грузовых трюма общей вместимостью 1500 тонн, которые, вероятно, не будут пустовать в рейсах. Незамерзающий порт Раджин относится к северокорейскому городу Насон со статусом особой экономической зоны (разрешено свободное ведение бизнеса). Свободный порт Владивосток — также является зоной особого таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.

Сегодня же во Владивостоке открылся Тихоокеанский туристский форум, на котором встречаются специалисты отрасли из России, Китая, Японии, Южной Кореи и других стран.

Ранее конгресс США, напомним, одобрил новые ограничения в отношении Северной Кореи в связи с ее ракетно-ядерной программой.

Законопроект предусматривает, в частности, "особый контроль" над морскими портами ряда государств и российскими дальневосточными портами (Владивосток, Находка, Ванино).

Свободный порт Владивосток ответил первым. Вероятно продолжение.

Перспективы экономического развития

Судно Man Gyong Bong до недавнего времени перевозило пассажиров и грузы между КНДР и Японией. Открытие грузопассажирского маршрута из северокорейского Раджина во Владивосток — элемент государственной политики России в области комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока.

Поток иностранных туристов в Россию постоянно растет, чему способствует и введение режима свободного порта Владивосток. Туризм и активные бизнес-контакты важны для формирования благоприятного инвестиционного климата. Распоряжением правительства 14 апреля 2017 года утвержден перечень из 18 государств, гражданам которых в пунктах свободного порта Владивосток оформляются однократные деловые, туристические или гуманитарные визы (электронный документ). Этот режим распространяется на туристов и бизнесменов Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции, Японии. Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в пределах территории субъекта Федерации, то есть Приморского края.

Что касается международных санкций: российский президент Владимир Путин еще в минувшем году подписал указ о мерах по выполнению резолюции 2270 Совета Безопасности ООН от 2 марта 2016 года, регламентирующий применение ограничений в отношении КНДР. Список ограничений занимает 30 страниц. В частности, запрещается продажа КНДР всех обычных вооружений, значительно ограничивается экспорт из страны угля, железа, золота, титана и редких природных минералов.

При этом ни одна страна мира, ни одна международная организация не уполномочивали США контролировать исполнение резолюций Совбеза ООН полицейскими или иными односторонними (ковбойскими) методами. Законопроект американского конгресса ставит под сомнение международную экономическую деятельность, суверенитет России, но в большей степени — адекватность авторов документа.

Проблемы американского контроля

США, напомним, намерены отслеживать, какие суда приходят в Россию и другие страны (Китай, Сирию, Иран), какие грузы перевозят в те или иные порты КНДР. Если маршрут и товар в Вашингтоне сочтут подозрительными, возможно разбирательство на борту, иные полицейские меры или санкции к собственникам судов и грузов. Специальные службы США могут получить право досмотра судов и самолетов, побывавших в Северной Корее в течение последних 365 дней.

В американском законопроекте перечислены "запрещенные" северокорейские товары, за которые США могут наказать и покупателя, и посредника: продукты питания, золото, цинк, никель, титан, уголь, железо, редкоземельные металлы. Также Соединенные Штаты запрещают жителям планеты принимать на работу северокорейских граждан, которые за рубежом могут зарабатывать деньги для развития национальной ракетно-ядерной программы.

Неудивительно, что инициатива США вызвала возмущение в России, а председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил: "Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны".

Хотеть можно многого, а контролировать американцы способны лишь то, чем владеют или распоряжаются (контроль — элемент управленческого цикла). Невозможно из Вашингтона контролировать порты и экономическую деятельность независимых государств. За дальневосточными портами России американцы способны лишь дистанционно наблюдать (то есть собирать информацию).

Сведения о движении судов через российские порты являются конфиденциальными и могут быть переданы другому государству только с санкции компетентных органов. Иначе это будет разглашением государственной (коммерческой) тайны, шпионажем — с вытекающей уголовной ответственностью для "контролеров".

Американцы могут запросить у России и других стран документы по интересующим их морским перевозкам, однако никто не обязан такие документы предоставлять. Двухсторонних или международных соглашений на этот случай не существует. Интересующие сведения США могут получить и самостоятельно, используя средства космической разведки, дистанционный взлом базы данных порта или агентов на местах. А могут просто досматривать в нейтральных водах любое судно, предъявляя капитану типовой бланк с вписанным от руки названием. Все возможно, однако с учетом общего объема морских перевозок и возможностей ВМС ранее упомянутых стран подобный контроль — занятие неблагодарное и опасное.

В случае с Россией имеется и прямое железнодорожное сообщение, но с сегодняшнего дня между Владивостоком и КНДР демонстративно установлено постоянное морское. Американские законодатели должны знать свое место.