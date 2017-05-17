Туркомпании Китая тестируют первый рейс теплохода из КНДР во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Первый тестовый рейс грузопассажирского теплохода по новому регулярному маршруту между северокорейским Раджином и Владивостоком вышел из КНДР с представителями китайских туркомпаний на борту, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.

Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Как сообщалось ранее, на линии будет ходить грузопассажирское судно Man Gyong Bong.

По данным гендиректора "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1500 тонны груза.

Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5-6 тысяч рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.

Турагенты проверяют путь

"В порту прошли торжественные мероприятия, и судно в 19.00 владивостокского времени (12.00 мск) вышло из Раджина, сейчас следует во Владивосток", — сообщил Хмель. По его словам, данный рейс – тестовый, поэтому на борту еще нет туристов, а также груза.

"На борту семь представителей китайских туристических компаний, также наши специалисты, которые помогали готовить судно к рейсу. Китайские турагенты решили перестраховаться и сами проверить путь, оценить питание и размещение на судне. И хотя заявки от китайских туристов были, они пока решили их не везти", — добавил Хмель.

Ночной переход до Владивостока займет около 9 часов, после чего пассажиры пройдут таможенные процедуры, и примерно в 10.00 местного времени (03.00 мск) уже смогут выйти в город. Собеседник отметил, что обратно рейс с турагентами из КНР отправится из Владивостока в пятницу, а туристов судно начнет возить, предварительно, со следующей недели – руководство "ИнвестСтройТрест" ведет переговоры по этому поводу.

Власти Приморья сообщают, что представители туркомпаний примут участие в мероприятиях III Тихоокеанского туристского форума, который пройдет во Владивостоке с 18 по 21 мая на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Куда селить туристов

По приходу судна во Владивосток пассажиры проходят таможенные процедуры, после чего судно ставят у грузового причала. По планам "ИнвестСтройТрест", туристы по прибытии в Приморье будут находиться во Владивостоке два дня и одну ночь. В связи с этим руководство оператора судна поднимало вопрос о том, где гости из Китая будут ночевать. Как сообщал Баранов, если на май свободные места в гостиницах еще были, то на лето все номера забронированы. Однако турфирмы обещают решить этот вопрос.

По словам Натальи Забкиной, директора туристической компании "Новые путешествия", которая будет заниматься туристами с теплохода во Владивостоке, "если будут туристы — будем селить". "У нас много разных гостиниц. Будем селить по запросу китайской стороны", — добавила она.

Российские туристы не спешат в КНДР

Туристы из России при этом не торопятся посещать КНДР. Как рассказал РИА Новости представитель местного оператора "Альфа и Омега", который занимается организацией туров на поезде в Северную Корею, спрос на них невысокий.

"Вопрос здесь в количестве туристов. Некого отправлять даже паромом. В самый "активный" месяц — август — поездом в Раджин ездит максимум человек 15 российских туристов. Рейсом в Пхеньян летает около 2-3 туристов в месяц. То есть о потоке речи не идет. Паром здесь больше подходит для китайских туристов", — отметил собеседник.

Спрос на грузоперевозки есть

С перевозкой грузов по этому направлению дело обстоит иначе – заявки на отправку уже есть.

"Сейчас есть спрос на грузоперевозки в Северную Корею, в том числе и на пароме. Насколько я знаю, на первом пароме контейнеров и грузов не будет. Грузооборот между нашими странами существует — можно доставлять по железной дороге и на авто. Но судно на Дальнем Востоке это первое", — рассказал заместитель генерального директора компании ООО "Контейнер-Сервис", которая занимается логистикой товаров по данному направлению, Александр Тимарцев.

ООО "ИнвестСтройТрест" зарегистрировано в январе 2013 году специально для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности для его развития.