США хотят контролировать порты Приморья из-за санкций против КНДР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американский конгресс одобрил введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Законопроект, в частности, предусматривает возможность контроля над российскими портами на Дальнем Востоке.

Принятый документ представляет собой поправки к прошлогоднему закону о санкциях против КНДР. Он расширяет полномочия президента США по введению санкции против "лиц, нарушающих определенные резолюции Совбеза ООН".

Поправки одобрило большинство членов конгресса — 419 человек. Против высказался лишь один парламентарий.

Теперь законопроект должен утвердить сенат, после чего документ поступит на подпись Дональду Трампу.

С 2006 года Совбез ООН принял шесть резолюций, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 — были приняты в 2016 году и значительно ужесточили ограничения. Тогда Совбез ввел запреты в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.

Какие санкции грозят КНДР

Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами. Решения Совбеза запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и других технологий.

В документе перечисляются товары КНДР, за приобретение которых американские власти будут вводить санкции против покупателей. Кроме продуктов питания, в списке значатся полезные ископаемые — золото, никель, титан, цинк, редкоземельные металлы, уголь, железо.

Конгресс также подтвердил запрет на любые финансовые операции с КНДР, регистрацию и иные действия с судами этой страны (таким образом Вашингтоне планирует не допустить использования кораблей под флагами других стран), поставку топлива (кроме необходимого для "гуманитарных целей"), а также на оказание услуг связи.

Пункт про порты других стран

Кроме того, американские компании не смогут привлекать на работу северокорейских граждан, если, по мнению властей, это может служить интересам Пхеньяна.

Конгрессмены озаботились не только действиями своих компаний, но и сотрудничеством других стран с КНДР. В документе содержится пункт об "особом контроле" иностранных портов, нарушающих резолюции Совбеза ООН.

В соответствии с поправками, президент США должен в течение 180 дней после вступления в силу закона, а затем ежегодно в течение пяти лет предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают правила.

"Каждый отчет… должен содержать конкретные выводы относительно следующих портов и аэропортов:…порт Находка, Ванино и Владивосток в Российской Федерации", — говорится в тексте законопроекта.

Конгрессмены также внесли в этот список порты в Китае, Иране, Сирии (Тартус и Латакия).

Позиция США и ответ КНДР

Документ, внесенный главой комитета по иностранным делам палаты республиканцев Эдом Ройсом, был принят на фоне усилий американской администрации США по урегулированию ядерной проблемы КНДР.

В понедельник американский президент Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением. По словам политика, он готов лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — заявил Трамп в интервью Bloomberg.

Позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что для подобных встреч сейчас "нет условий". По его словам, "если Пхеньян продолжит свое поведение, эти условия не появятся".

Спайсер также отметил, что Трамп понимает "угрозу, исходящую от КНДР, и делает все возможное, чтобы устранить ее".

При этом американские чиновники не исключают жестких мер в отношении Пхеньяна. Так, советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что "КНДР представляет серьезную угрозу для США".

"Мы должны предпринять какие-то действия с нашими партнерами в регионе и в мировом масштабе", — сказал Макмастер в эфире телеканала Fox News.

Он уточнил, что это включает в себя возможность расширения санкций ООН в отношении Северной Кореи.

"Это (также) значит быть готовым к военному вмешательству, если будет необходимость", — добавил советник Трампа.

При этом северокорейский лидер идти на компромисс с США пока не намерен. В пятницу он посетил артиллерийские подразделения Корейской народной Армии на небольших островах в Желтом море и приказал им быть в полной боеготовности.

"Он заявил, что элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде", — отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Формально США и КНДР до сих пор находятся в состоянии войны: после конфликта 1950-1953 годов было подписано лишь перемирие.

Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать полноценный мирный договор. Однако США отказываются даже обсуждать этот вопрос.