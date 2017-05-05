США хотят контролировать порты Приморья из-за санкций против КНДР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американский конгресс одобрил введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Законопроект, в частности, предусматривает возможность контроля над российскими портами на Дальнем Востоке.
Поправки одобрило большинство членов конгресса — 419 человек. Против высказался лишь один парламентарий.
Теперь законопроект должен утвердить сенат, после чего документ поступит на подпись Дональду Трампу.
С 2006 года Совбез ООН принял шесть резолюций, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 — были приняты в 2016 году и значительно ужесточили ограничения. Тогда Совбез ввел запреты в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.
Какие санкции грозят КНДР
В документе перечисляются товары КНДР, за приобретение которых американские власти будут вводить санкции против покупателей. Кроме продуктов питания, в списке значатся полезные ископаемые — золото, никель, титан, цинк, редкоземельные металлы, уголь, железо.
Конгресс также подтвердил запрет на любые финансовые операции с КНДР, регистрацию и иные действия с судами этой страны (таким образом Вашингтоне планирует не допустить использования кораблей под флагами других стран), поставку топлива (кроме необходимого для "гуманитарных целей"), а также на оказание услуг связи.
Пункт про порты других стран
Конгрессмены озаботились не только действиями своих компаний, но и сотрудничеством других стран с КНДР. В документе содержится пункт об "особом контроле" иностранных портов, нарушающих резолюции Совбеза ООН.
В соответствии с поправками, президент США должен в течение 180 дней после вступления в силу закона, а затем ежегодно в течение пяти лет предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают правила.
"Каждый отчет… должен содержать конкретные выводы относительно следующих портов и аэропортов:…порт Находка, Ванино и Владивосток в Российской Федерации", — говорится в тексте законопроекта.
Конгрессмены также внесли в этот список порты в Китае, Иране, Сирии (Тартус и Латакия).
Позиция США и ответ КНДР
В понедельник американский президент Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением. По словам политика, он готов лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — заявил Трамп в интервью Bloomberg.
Спайсер также отметил, что Трамп понимает "угрозу, исходящую от КНДР, и делает все возможное, чтобы устранить ее".
При этом американские чиновники не исключают жестких мер в отношении Пхеньяна. Так, советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что "КНДР представляет серьезную угрозу для США".
"Мы должны предпринять какие-то действия с нашими партнерами в регионе и в мировом масштабе", — сказал Макмастер в эфире телеканала Fox News.
Он уточнил, что это включает в себя возможность расширения санкций ООН в отношении Северной Кореи.
"Это (также) значит быть готовым к военному вмешательству, если будет необходимость", — добавил советник Трампа.
"Он заявил, что элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде", — отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Формально США и КНДР до сих пор находятся в состоянии войны: после конфликта 1950-1953 годов было подписано лишь перемирие.
Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать полноценный мирный договор. Однако США отказываются даже обсуждать этот вопрос.