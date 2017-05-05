Косачев: контроль США над портами Приморья будет означать объявление войны

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Реализация американского законопроекта о контроле США за российскими портами на Дальнем Востоке предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Документ, принятый конгрессом, в частности, предусматривает возможный контроль над российскими портами на Дальнем Востоке. Законопроект еще предстоит утвердить сенату, после чего его должен подписать президент.
"Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны", — сказал Косачев.
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