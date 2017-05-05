Косачев: контроль США над портами Приморья будет означать объявление войны

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Реализация американского законопроекта о контроле США за российскими портами на Дальнем Востоке предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее американский конгресс одобрил введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами. Решения Совбеза запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и других технологий.

Документ, принятый конгрессом, в частности, предусматривает возможный контроль над российскими портами на Дальнем Востоке. Законопроект еще предстоит утвердить сенату, после чего его должен подписать президент.

"Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны", — сказал Косачев.

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