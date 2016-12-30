Путин подписал указ о мерах по выполнению санкций СБ ООН против КНДР

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции 2270 Совета Безопасности ООН от 2 марта 2016 года по применению ряда ограничений в отношении КНДР, которые были приняты после очередных ракетных испытаний со стороны Пхеньяна, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе президента РФ на 30 страницах перечислены ограничения, вводимые Москвой в отношении КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН.

Ограничительные меры касаются поставок продукции, в частности материалов, оборудования и технологий, используемых Пхеньяном при осуществлении ядерной программы. Также ограничения распространяются на сделки по продаже и поставке авиационного топлива и топлива для реактивных двигателей на территорию КНДР. Согласно указу президента, гражданам РФ запрещается покупка золота, титановой руды, угля и железной руды из Северной Кореи.

Ограничительные меры распространяются на находящиеся на территории России денежные средства, финансовые активы и экономические ресурсы, имеющие отношение к ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам.

Указ также содержит список предметов роскоши, которые запрещено вывозить из России в КНДР: часы класса "люкс", яхты, снегоходы дороже 2 тысяч долларов, изделия из хрусталя, столы для бильярда, инвентарь и оборудование для занятия физкультурой, гимнастикой, плавательные бассейны.

Резолюция 2270 была принята СБ ООН в марте после очередных ракетных испытаний со стороны Пхеньяна. Документ запрещает поставки авиационного и ракетного топлива в КНДР. Все грузы, идущие в страну и из нее, подвергаются обязательным инспекциям. Также запрещается продажа КНДР всех обычных вооружений; значительно ограничивается экспорт из страны угля, железа, золота, титана и редких природных минералов. В отдельных случаях государствам предписывается высылать граждан КНДР, в том числе дипломатов. Также вводятся финансовые санкции в отношении банков КНДР. Было принято решение запретить поставки в КНДР предметов роскоши: часов класса "люкс", частных судов, снегоходов.