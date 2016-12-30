Путин подписал указ о мерах по выполнению санкций СБ ООН против КНДР

15:2230.12.2016
(обновлено: 15:25 30.12.2016)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции 2270 Совета Безопасности ООН от 2 марта 2016 года по применению ряда ограничений в отношении КНДР, которые были приняты после очередных ракетных испытаний со стороны Пхеньяна, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе президента РФ на 30 страницах перечислены ограничения, вводимые Москвой в отношении КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН.
Ограничительные меры касаются поставок продукции, в частности материалов, оборудования и технологий, используемых Пхеньяном при осуществлении ядерной программы. Также ограничения распространяются на сделки по продаже и поставке авиационного топлива и топлива для реактивных двигателей на территорию КНДР. Согласно указу президента, гражданам РФ запрещается покупка золота, титановой руды, угля и железной руды из Северной Кореи.
Ограничительные меры распространяются на находящиеся на территории России денежные средства, финансовые активы и экономические ресурсы, имеющие отношение к ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам.
Указ также содержит список предметов роскоши, которые запрещено вывозить из России в КНДР: часы класса "люкс", яхты, снегоходы дороже 2 тысяч долларов, изделия из хрусталя, столы для бильярда, инвентарь и оборудование для занятия физкультурой, гимнастикой, плавательные бассейны.
Резолюция 2270 была принята СБ ООН в марте после очередных ракетных испытаний со стороны Пхеньяна. Документ запрещает поставки авиационного и ракетного топлива в КНДР. Все грузы, идущие в страну и из нее, подвергаются обязательным инспекциям. Также запрещается продажа КНДР всех обычных вооружений; значительно ограничивается экспорт из страны угля, железа, золота, титана и редких природных минералов. В отдельных случаях государствам предписывается высылать граждан КНДР, в том числе дипломатов. Также вводятся финансовые санкции в отношении банков КНДР. Было принято решение запретить поставки в КНДР предметов роскоши: часов класса "люкс", частных судов, снегоходов.
"Пятое корейское предупреждение": крупное ядерное испытание в КНДР
Эпицентр подземных толчков магнитудой от 4,8 до 5,3 был расположен в районе северокорейского полигона для испытания ядерного оружия. Колебания ощутили даже жители приграничного с КНДР района российского Приморья.
Сообщения СМИ о новых испытаниях подтвердили в Пхеньяне. В специальном выпуске Центральное телевидение КНДР сообщило, что страна продолжит курс на дальнейшее развитие ядерной программы.
Корейский полуостров на две примерно равные части - северную (Корейская Народно-Демократическая Республика) и южную (Республика Корея)- делит демилитаризованная зона шириной в 4 км.
По расчетом Сеула, мощность взорванной на этот раз бомбы могла составлять десять килотонн. В Южной Корее новое ядерное испытание назвали "крупнейшим за всю историю КНДР".
В ряде китайских провинций, в частности Цзилинь, в связи с землетрясением была объявлена эвакуация в учебных заведениях.
В Токио метеорологи сразу же заявили, что толчки стали результатом ядерного испытания в КНДР.
После падения Берлинской стены демилитаризованная зона Кореи считается последним реликтом эпохи холодной войны.
Северная Корея заявила, что проведенные ядерные испытания являются ответной мерой на санкции США, в их рамках подтверждена возможность производства любых зарядов в каких угодно количествах и проверена возможность установления их на баллистические ракеты.