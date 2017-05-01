Пхеньян обещает ускорить наращивание ядерных сил для превентивного удара

ТОКИО, 1 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея будет "в максимальном темпе ускорять меры для наращивания сил ядерного сдерживания", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление спикера МИД КНДР.

В заявлении говорится, что в условиях, когда США настаивают на санкциях против КНДР и усиливают давление на нее, Северная Корея "будет ускорять с максимальным темпом (силы – ред.) ядерного сдерживания". Пока США продолжают политику запугивания и шантажа, сообщает спикер МИД, "КНДР продолжит укреплять свой военный потенциал для самозащиты и превентивного ядерного удара".

Заявление появилось в ответ на завершение крупномасштабных двухмесячных учений США и Южной Кореи и на фоне направления американской ударной авиагруппы во главе с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" в район Корейского полуострова. В субботу КНДР совершила очередную неудачную попытку пуска баллистической ракеты.