Первый рейс теплохода из Северной Кореи прибыл во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Первый рейс грузопассажирского теплохода по новому регулярному маршруту между северокорейским Раджином и Владивостоком прибыл в четверг в Приморье с представителями китайских туркомпаний на борту, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест".

"Судно прибыло утром к Морскому вокзалу Владивостока", — сообщил собеседник. В обратный путь теплоход отправится в пятницу к вечеру.

Как сообщил накануне заместитель гендиректора "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель, из Раджина в среду вечером судно вышло без туристов на борту, теплоход повез россиян и представителей китайских туркомпаний, которые решили проверить путь. Планируется, что китайских туристов начнут перевозить со следующей недели.

Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Теперь на линии ходит грузопассажирское судно Man Gyong Bong.

По данным гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (КНР), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1500 тонн груза.

Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5000-6000 рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.