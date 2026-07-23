СМИ: лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенесет операцию на спине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Испании и английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Родри перенесет операцию на спине.
- Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира и получил «Золотой мяч» после победы сборной Испании над Аргентиной в финале.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Испании и английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Родри перенесет операцию на спине, сообщает The Athletic.
The Athletic пишет, что сроки восстановления футболиста не названы. Для "Манчестер Сити" сезон-2026/27 начнется 23 августа домашним матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута".
Родри 30 лет. С "Манчестер Сити" испанец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии. В 2024 году полузащитник получил награду "Золотой мяч" от France Football.