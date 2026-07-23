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СМИ: лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенесет операцию на спине - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
01:36 23.07.2026
СМИ: лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенесет операцию на спине

The Athletic: лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенесет операцию на спине

© REUTERS / Lee SmithРодри
Родри - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
Родри. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Испании и английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Родри перенесет операцию на спине.
  • Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира и получил «Золотой мяч» после победы сборной Испании над Аргентиной в финале.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Испании и английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Родри перенесет операцию на спине, сообщает The Athletic.
Сборная Испании в воскресенье обыграла команду Аргентины (1:0) в финале чемпионата мира. По окончании игры Родри получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира. В 2024-м он был признан лучшим игроком победного для сборной Испании чемпионата Европы.
The Athletic пишет, что сроки восстановления футболиста не названы. Для "Манчестер Сити" сезон-2026/27 начнется 23 августа домашним матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута".
Родри 30 лет. С "Манчестер Сити" испанец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии. В 2024 году полузащитник получил награду "Золотой мяч" от France Football.
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