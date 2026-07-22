MLS расследует возможное нарушение "Интер Майами" при подписании Каземиро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главная футбольная лига (MLS) начала расследование в отношении "Интер Майами" из-за возможного нарушения правил при переговорах с Каземиро.
- "Лос-Анджелес Гэлакси" обладал приоритетным правом на подписание Каземиро, и в случае подтверждения нарушения "Интер Майами" выплатит компенсацию.
- "Интер Майами" объявил о подписании контракта с Каземиро до окончания переходного сезона MLS 2027 года с опцией продления до лета 2029 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главная футбольная лига (MLS) начала расследование в отношении "Интер Майами" в связи с возможным нарушением правил при ведении переговоров с бразильским полузащитником Каземиро, сообщает The Athletic со ссылкой на заявление организации.
По данным источника, "Лос-Анджелес Гэлакси" обладал приоритетным правом на подписание Каземиро. В случае подтверждения нарушения "Интер Майами" выплатит компенсацию за передачу прав на игрока. Точная сумма может быть определена только после завершения расследования.
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"Лига собирает всю необходимую информацию и воздержится от дальнейших комментариев до завершения проверки. Хотя "Интер Майами" и "Лос-Анджелес Гэлакси" уже достигли соглашения относительно приоритетного права на подписание Каземиро, условия сделки будут обнародованы после окончания расследования инцидента", говорится в сообщении MLS.
В среду "Интер Майами" объявил о подписании контракта с 34-летним бразильцем, соглашение рассчитано до окончания переходного сезона MLS 2027 года и предусматривает опцию продления до лета 2029 года. Выступавший в прошлом сезоне за английский "Манчестер Юнайтед" Каземиро перешел на правах свободного агента.
Ранее Каземиро выступал за бразильский "Сан-Паулу", испанский "Реал", португальский "Порту" и "Манчестер Юнайтед". В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и пятикратным победителем Лиги чемпионов.
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