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MLS расследует возможное нарушение "Интер Майами" при подписании Каземиро - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
22:43 22.07.2026
MLS расследует возможное нарушение "Интер Майами" при подписании Каземиро

MLS начала расследование в отношении "Интер Майами" после подписания Каземиро

© пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"Каземиро
Каземиро - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"
Каземиро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главная футбольная лига (MLS) начала расследование в отношении "Интер Майами" из-за возможного нарушения правил при переговорах с Каземиро.
  • "Лос-Анджелес Гэлакси" обладал приоритетным правом на подписание Каземиро, и в случае подтверждения нарушения "Интер Майами" выплатит компенсацию.
  • "Интер Майами" объявил о подписании контракта с Каземиро до окончания переходного сезона MLS 2027 года с опцией продления до лета 2029 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главная футбольная лига (MLS) начала расследование в отношении "Интер Майами" в связи с возможным нарушением правил при ведении переговоров с бразильским полузащитником Каземиро, сообщает The Athletic со ссылкой на заявление организации.
По данным источника, "Лос-Анджелес Гэлакси" обладал приоритетным правом на подписание Каземиро. В случае подтверждения нарушения "Интер Майами" выплатит компенсацию за передачу прав на игрока. Точная сумма может быть определена только после завершения расследования.
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"Лига собирает всю необходимую информацию и воздержится от дальнейших комментариев до завершения проверки. Хотя "Интер Майами" и "Лос-Анджелес Гэлакси" уже достигли соглашения относительно приоритетного права на подписание Каземиро, условия сделки будут обнародованы после окончания расследования инцидента", говорится в сообщении MLS.
В среду "Интер Майами" объявил о подписании контракта с 34-летним бразильцем, соглашение рассчитано до окончания переходного сезона MLS 2027 года и предусматривает опцию продления до лета 2029 года. Выступавший в прошлом сезоне за английский "Манчестер Юнайтед" Каземиро перешел на правах свободного агента.
Ранее Каземиро выступал за бразильский "Сан-Паулу", испанский "Реал", португальский "Порту" и "Манчестер Юнайтед". В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и пятикратным победителем Лиги чемпионов.
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