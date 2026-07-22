MLS расследует возможное нарушение "Интер Майами" при подписании Каземиро

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"Лига собирает всю необходимую информацию и воздержится от дальнейших комментариев до завершения проверки. Хотя "Интер Майами" и "Лос-Анджелес Гэлакси" уже достигли соглашения относительно приоритетного права на подписание Каземиро, условия сделки будут обнародованы после окончания расследования инцидента", говорится в сообщении MLS.