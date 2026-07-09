Ромарио призвал послать Анчелотти "к черту" после прорвала на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ромарио призвал уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения на чемпионате мира.
- Анчелотти заявил, что продолжит работу в сборной Бразилии, несмотря на поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1994 года в составе сборной Бразилии Ромарио призвал уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера национальной команды после позорного выступления на чемпионате мира.
05 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
90’ • Неймар (П)
79’ • Эрлинг Холанд
90’ • Эрлинг Холанд
"Я бы разорвал его контракт, пришел в раздевалку и сказал бы: "Большое спасибо, до свидания и идите к черту". Пусть подает в суд, и посмотрим, что будет. Анчелотти ни за что не должен оставаться тренером сборной Бразилии после этого фиаско, этого позора, который он устроил. Это неприемлемо, нужны изменения", - сказал Ромарио на своем канале Romario TV.
Ромарио 60 лет, он выступал за бразильские "Васко да Гама", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Америку", нидерландский ПСВ, испанские "Барселону" и "Валенсию", катарский "Аль-Садд", американский "Майами" и австралийскую "Аделаиду". Он является чемпионом Бразилии, трехкратным чемпионом Нидерландов, двукратным обладателем Кубка Нидерландов, чемпионом Испании, чемпионом Катара, а также финалистом Лиги чемпионов. В составе сборной Бразилии Ромарио выиграл чемпионат мира, Кубок Америки (дважды) и стал серебряным призером Олимпийских игр.
Анчелотти 67 лет, он возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Ранее он возглавлял "Реал" с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под руководством итальянца мадридская команда трижды выиграла Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза - чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.
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