Краткий пересказ от РИА ИИ Ромарио призвал уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения на чемпионате мира.

Анчелотти заявил, что продолжит работу в сборной Бразилии, несмотря на поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1994 года в составе сборной Бразилии Ромарио призвал уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера национальной команды после позорного выступления на чемпионате мира.

В воскресенье сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Анчелотти, чей контракт действует до 2030 года, заявил, что продолжит работу в сборной Бразилии.

"Я бы разорвал его контракт, пришел в раздевалку и сказал бы: "Большое спасибо, до свидания и идите к черту". Пусть подает в суд, и посмотрим, что будет. Анчелотти ни за что не должен оставаться тренером сборной Бразилии после этого фиаско, этого позора, который он устроил. Это неприемлемо, нужны изменения", - сказал Ромарио на своем канале Romario TV.

Ромарио 60 лет, он выступал за бразильские "Васко да Гама", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Америку", нидерландский ПСВ, испанские "Барселону" и "Валенсию", катарский "Аль-Садд", американский "Майами" и австралийскую "Аделаиду". Он является чемпионом Бразилии, трехкратным чемпионом Нидерландов, двукратным обладателем Кубка Нидерландов, чемпионом Испании, чемпионом Катара, а также финалистом Лиги чемпионов. В составе сборной Бразилии Ромарио выиграл чемпионат мира, Кубок Америки (дважды) и стал серебряным призером Олимпийских игр.