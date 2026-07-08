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США вылетели с позором, Роналду — со слезами. Кто остановит Месси на ЧМ? - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
02:05 08.07.2026
США вылетели с позором, Роналду — со слезами. Кто остановит Месси на ЧМ?

Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026

© REUTERS / JEROME MIRONКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / JEROME MIRON
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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
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На чемпионате мира по футболу 2026 года определились все участники четвертьфинальной стадии турнира. РИА Новости Спорт — о том, как прошла 1/8 финала мундиаля.

Гретцки не помог

Сборная Канады уже показала свой лучший в истории результат за все время выступлений на чемпионатах мира, но 1/8 финала оказалась для одних из хозяев турнира конечной точкой на ЧМ-2026. "Кленовые" оступились в противостоянии с Марокко. Несмотря на то, что канадцы не считались фаворитами матча, в первом тайме они полностью переигрывали звездных африканцев, однако свое игровое преимущество не преобразовали в голы.
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Канада
0 : 3
Марокко
50‎’‎ • Аззедин Унаи
(Ашраф Хакими)
82‎’‎ • Аззедин Унаи
(Браим Диас)
90‎’‎ • Суфьян Рахими
(Браим Диас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Марокканцы же вновь придали актуальность знаменитой футбольной пословице "Не забиваешь ты — забивают тебе". Во второй половине встречи Аззедин Унаи дважды поразил ворота Канады, а в компенсированное время Суфьян Рахими закрепил успех Марокко и добил "кленовых" — 3:0. Хозяевам ЧМ-2026 не помогло даже личное присутствие на матче иконы всей Канады Уэйна Гретцки.

Мбаппе отомстил за грязь и оскорбления

После исторической победы над Германией в 1/16 финала планировали провернуть то же самое в игре с Францией, не пренебрегая абсолютно любыми способами для достижения цели. В битве с французами, которые являются одними из главных фаворитов ЧМ-2026, парагвайцы принялись играть грязно и моментами даже подло.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Парагвай
0 : 1
Франция
70‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Немало доставалось лидеру и звезде "трехцветных" Килиану Мбаппе, которого южноамериканцы пытались вывести из себя. Не удалось. Мбаппе на провокации ответил уверенным голом с пенальти — единственным и победном в матче (1:0).
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мбаппе сравнялся с Месси. А Франция вышвырнула победителей Германии с ЧМ
5 июля, 02:24
После игры Килиану досталось не только от футболистов Парагвая, но и от сенатора страны Селесты Амарильи, которая позволила себе резкие высказывания и оскорбления в адрес Мбаппе. За эти выражения ее обвинили в расизме.
© REUTERS / JAMES LANGКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / JAMES LANG
Килиан Мбаппе

Холанд довел Неймара до слез

В победу сборной Норвегии над Бразилией многие не верили. А зря. "Викинги" на протяжении всего матча выглядели на порядок лучше самой титулованной сборной мира: "пентакампеоны" с Винисиусом, Куньей, Неймаром и Данило вообще ничего не могли поделать с норвежской командой и выглядели очень блекло на фоне соперников. Даже заработанный в дебюте встречи пенальти бразильцы не реализовали.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бразилия
1 : 2
Норвегия
90‎’‎ • Неймар (П)
79‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
90‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Норвегия же создавала момент за моментом и регулярно искала ключи к воротам Алисона Бекера. Их подобрал Эрлинг Холанд.
Футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Как же убога эта Бразилия! "Викинги" изгнали Неймара и Анчелотти с ЧМ-2026
6 июля, 01:24
Забивной форвард Норвегии в концовке встречи дважды подряд пробил бразильского вратаря и вывел свою команду в 1/8 финала. Бразилию же не спас даже реализованный Неймаром пенальти в компенсированное время: вместо намека на камбэк после его гола последовали лишь слезы звездного бразильца, который вместе с поражением признался и в завершении карьеры в составе национальной сборной.
© REUTERS / Jeenah MoonНеймар
Неймар - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Неймар

Кейн потерял голос, но вывел Англию в четвертьфинал

Сборные Мексики и Англии выдали настоящий триллер и провели один из лучших матчей на стадии 1/8 финала ЧМ-2026. Уже в первом тайме команды на двоих забили три мяча, причем все три — в концовке. Сперва Джуд Беллингем с разницей в две минуты оформил дубль, а незадолго до перерыва Хулиан Киньонес отыграл один гол. В начале второго тайма обстановка накалилась, когда англичане остались в меньшинстве: Джарелл Куанса в подкате въехал шипами по ноге Хесусу Гальярдо, за что был наказан прямой красной карточкой. Попытки мексиканцев оформить камбэк были очень опасными. Даже после гола Гарри Кейна с пенальти хозяева турнира обострили ситуацию до предела и сократили отставание в счете до минимума благодаря точному удару Рауля Хименеса с 11-метровой отметки.
ЧМ по футболу 2026
06 июля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Мексика
2 : 3
Англия
42‎’‎ • Хулиан Киньонес
69‎’‎ • Рауль Хименес (П)
36‎’‎ • Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
38‎’‎ • Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
60‎’‎ • Гарри Кейн (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Но к успеху это не привело. Англия героически выстояла и выдержала мощнейший финальный штурм от мексиканцев, выйдя в четвертьфинал ЧМ-2026 — 3:2. Ставший автором победного мяча Кейн отдал ради своей страны не только все силы, но и голос, и полностью охрип, а Джордан Хендерсон, оставшийся в запасе, умудрился сломать руку, неудачно упав во время празднования победы.
© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболуГарри Кейн и Джуд Беллингем
Гарри Кейн и Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболу
Гарри Кейн и Джуд Беллингем

Роналду снова разревелся на ЧМ

Сборной Португалии для победы над действующими чемпионами Европы испанцами было необходимо провести свой лучший матч, чтобы пробиться в четвертьфинал ЧМ-2026. Но даже этого оказалось недостаточно.
ЧМ по футболу 2026
06 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Португалия
0 : 1
Испания
90‎’‎ • Микель Мерино
(Ферран Торрес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Португальцы действительно показали свою лучшую игру на этом мундиале, но своими моментами — пусть их было немного — не воспользовались. Тем обиднее для них было пропустить единственный и решающий мяч в игре, когда грубая позиционная ошибка в обороне в компенсированное время в концовке привела к голу Микеля Мерино.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Роналду ушел в слезах. Великий португалец так и не стал чемпионом мира
7 июля, 00:37
0:1 — Португалия попрощалась и с чемпионатом мира, и с Криштиану Роналду. Легендарный нападающий провел свою последнюю игру за сборную на мундиалях, так и не закрыв гештальт в виде Кубка мира. Вместо золота Роналду остался наедине со своими слезами, которые он пролил на каждом из шести чемпионатов мира, участие в которых принял.
© REUTERS / MARIA LYSAKERКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
Криштиану Роналду

США, Трамп и Инфантино опозорились, футбол — победил

К матчу США — Бельгия, возможно, было приковано наибольшее внимание среди всех пар 1/8 финала ЧМ-2026, чему послужила вовсе не спортивная история.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 03:00
Завершен
США
1 : 4
Бельгия
31‎’‎ • Малик Тиллман
09‎’‎ • Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
33‎’‎ • Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссард)
57‎’‎ • Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
90‎’‎ • Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Накануне игры Международная федерация футбола (ФИФА) приняла скандальное решение отложить дисквалификацию лучшего игрока и бомбардира американской сборной Фоларина Балогана, который в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины получил прямую красную карточку. Этот вердикт ФИФА вынесла после прямого звонка президента США Дональда Трампа главе федерации Джанни Инфантино с просьбой допустить футболиста до игры с бельгийцами.
Это решение осудил практически весь футбольный мир, благодаря чему Бельгия в моменте обзавелась миллиардами болельщиков со всей планеты. Справедливость восторжествовала. "Красные дьяволы" уверенно разгромили американцев со счетом 4:1 и издевательски отпраздновали свою победу танцем Трампа.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Позорный день в истории футбола. ФИФА устроила кошмар на чемпионате мира
6 июля, 16:10

Месси тоже довели до слез и едва не выбили с чемпионата

На следующий день после вылета Криштиану Роналду с ЧМ-2026 домой едва не отправился и его вечный соперник Лионель Месси. Сборная Аргентины провела плохой матч против команды Египта и была близка к тому, чтобы сложить чемпионские полномочия.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Уже на 15-й минуте игры аргентинцы пропустили от Яссера Ибрахим, а несколькими мгновениями позже упустили шанс быстро сравнять счет — Месси вновь не реализовал пенальти на этом турнире. В середине второго тайма Аргентина еще дважды пропустила от египтян, причем оба раза — от Мостафы Зико. Правда, один его гол был отменен после вмешательства видеоассистентов.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Месси спас Аргентину от позора! Египет устроил чемпионам настоящий триллер
7 июля, 21:25
Лишь к концу матча Аргентина при счете 0:2 принялась играть в футбол, вспомнив о своем статусе. В течение нескольких минут Месси сделал все, чтобы вернуть "альбиселесте" в игру: сперва ассистировал Кристиану Ромеро, а затем забил сам, вколотив мяч под перекладину. В компенсированное время Энцо Фернандес забил третий мяч Аргентины и выбил Египет с Мохамедом Салахом с ЧМ-2026 — 3:2. Не без доли везения действующие чемпионы мира избежали громкого провала и остались в борьбе за золото.

Экс-тренер "Спартака" сотворил историю

Последний матч 1/8 финала стал единственным за весь раунд, который завершился за пределами основного времени. Сборные Колумбии и Швейцарии при весьма невыразительной и местами убаюкивающей игре с обеих сторон не смогли отметиться голами ни за 90 минут, ни даже за 120 минут с учетом дополнительного времени.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (П)
Швейцария
1 : 04:3
Колумбия
121‎’‎ • Гранит Джака (П)
121‎’‎ • Зеки Амдуни (П)
121‎’‎ • Седрик Иттен (П)
121‎’‎ • Рубен Варгас (П)
121‎’‎ • Хуан Кинтеро (П)
121‎’‎ • Хаминтон Кампас (П)
121‎’‎ • Луис Диас (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Швейцарцы в противостоянии послематчевых пенальти оказались успешнее. Из пяти попыток "Красные крестоносцы" не реализовали только одну, когда Мануэль Аканджи пробил сильно выше ворот. Колумбийцы же провалились дважды: Давинсон Санчес мощно выстрелил в перекладину, а с классным ударом Кучо Эрнандеса справился голкипер швейцарской команды Грегор Кобель. 0:0 после основного времени и овертайма и 4:3 после серии пенальти — сборная Швейцарии под руководством экс-наставника московского "Спартака" Мурата Якина прошла в четвертьфинал ЧМ-2026. Последний раз швейцарцы играли в стадии 1/4 финала чемпионата мира в далеком 1954 году на домашнем мундиале.
© REUTERS / Agustin MarcarianМурат Якин и футболисты сборной Швейцарии
Мурат Якин и футболисты сборной Швейцарии - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Agustin Marcarian
Мурат Якин и футболисты сборной Швейцарии

Все пары 1/4 финала ЧМ-2026

  • Франция — Марокко (9 июля 23:00 по московскому времени)
  • Испания — Бельгия (10 июля 22:00 мск)
  • Норвегия — Англия (12 июля 0:00 мск)
  • Аргентина — Швейцария (12 июля 4:00 мск)
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание, группы, стадионы и фавориты
3 июля, 19:42
 
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