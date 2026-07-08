США вылетели с позором, Роналду — со слезами. Кто остановит Месси на ЧМ?

На чемпионате мира по футболу 2026 года определились все участники четвертьфинальной стадии турнира. РИА Новости Спорт — о том, как прошла 1/8 финала мундиаля.

Гретцки не помог

Сборная Канады уже показала свой лучший в истории результат за все время выступлений на чемпионатах мира, но 1/8 финала оказалась для одних из хозяев турнира конечной точкой на ЧМ-2026. "Кленовые" оступились в противостоянии с Марокко. Несмотря на то, что канадцы не считались фаворитами матча, в первом тайме они полностью переигрывали звездных африканцев, однако свое игровое преимущество не преобразовали в голы.

Марокканцы же вновь придали актуальность знаменитой футбольной пословице "Не забиваешь ты — забивают тебе". Во второй половине встречи Аззедин Унаи дважды поразил ворота Канады, а в компенсированное время Суфьян Рахими закрепил успех Марокко и добил "кленовых" — 3:0. Хозяевам ЧМ-2026 не помогло даже личное присутствие на матче иконы всей Канады Уэйна Гретцки.

Мбаппе отомстил за грязь и оскорбления

После исторической победы над Германией в 1/16 финала планировали провернуть то же самое в игре с Францией, не пренебрегая абсолютно любыми способами для достижения цели. В битве с французами, которые являются одними из главных фаворитов ЧМ-2026, парагвайцы принялись играть грязно и моментами даже подло.

Немало доставалось лидеру и звезде "трехцветных" Килиану Мбаппе, которого южноамериканцы пытались вывести из себя. Не удалось. Мбаппе на провокации ответил уверенным голом с пенальти — единственным и победном в матче (1:0).

После игры Килиану досталось не только от футболистов Парагвая, но и от сенатора страны Селесты Амарильи, которая позволила себе резкие высказывания и оскорбления в адрес Мбаппе. За эти выражения ее обвинили в расизме.

© REUTERS / JAMES LANG Килиан Мбаппе © REUTERS / JAMES LANG Килиан Мбаппе

Холанд довел Неймара до слез

В победу сборной Норвегии над Бразилией многие не верили. А зря. "Викинги" на протяжении всего матча выглядели на порядок лучше самой титулованной сборной мира: "пентакампеоны" с Винисиусом, Куньей, Неймаром и Данило вообще ничего не могли поделать с норвежской командой и выглядели очень блекло на фоне соперников. Даже заработанный в дебюте встречи пенальти бразильцы не реализовали.

Норвегия же создавала момент за моментом и регулярно искала ключи к воротам Алисона Бекера. Их подобрал Эрлинг Холанд.

Забивной форвард Норвегии в концовке встречи дважды подряд пробил бразильского вратаря и вывел свою команду в 1/8 финала. Бразилию же не спас даже реализованный Неймаром пенальти в компенсированное время: вместо намека на камбэк после его гола последовали лишь слезы звездного бразильца, который вместе с поражением признался и в завершении карьеры в составе национальной сборной.

© REUTERS / Jeenah Moon Неймар © REUTERS / Jeenah Moon Неймар

Кейн потерял голос, но вывел Англию в четвертьфинал

Сборные Мексики и Англии выдали настоящий триллер и провели один из лучших матчей на стадии 1/8 финала ЧМ-2026. Уже в первом тайме команды на двоих забили три мяча, причем все три — в концовке. Сперва Джуд Беллингем с разницей в две минуты оформил дубль, а незадолго до перерыва Хулиан Киньонес отыграл один гол. В начале второго тайма обстановка накалилась, когда англичане остались в меньшинстве: Джарелл Куанса в подкате въехал шипами по ноге Хесусу Гальярдо, за что был наказан прямой красной карточкой. Попытки мексиканцев оформить камбэк были очень опасными. Даже после гола Гарри Кейна с пенальти хозяева турнира обострили ситуацию до предела и сократили отставание в счете до минимума благодаря точному удару Рауля Хименеса с 11-метровой отметки.

Но к успеху это не привело. Англия героически выстояла и выдержала мощнейший финальный штурм от мексиканцев, выйдя в четвертьфинал ЧМ-2026 — 3:2. Ставший автором победного мяча Кейн отдал ради своей страны не только все силы, но и голос, и полностью охрип, а Джордан Хендерсон, оставшийся в запасе, умудрился сломать руку, неудачно упав во время празднования победы.

Роналду снова разревелся на ЧМ

Сборной Португалии для победы над действующими чемпионами Европы испанцами было необходимо провести свой лучший матч, чтобы пробиться в четвертьфинал ЧМ-2026. Но даже этого оказалось недостаточно.

Португальцы действительно показали свою лучшую игру на этом мундиале, но своими моментами — пусть их было немного — не воспользовались. Тем обиднее для них было пропустить единственный и решающий мяч в игре, когда грубая позиционная ошибка в обороне в компенсированное время в концовке привела к голу Микеля Мерино.

0:1 — Португалия попрощалась и с чемпионатом мира, и с Криштиану Роналду. Легендарный нападающий провел свою последнюю игру за сборную на мундиалях, так и не закрыв гештальт в виде Кубка мира. Вместо золота Роналду остался наедине со своими слезами, которые он пролил на каждом из шести чемпионатов мира, участие в которых принял.

© REUTERS / MARIA LYSAKER Криштиану Роналду © REUTERS / MARIA LYSAKER Криштиану Роналду

США, Трамп и Инфантино опозорились, футбол — победил

К матчу США — Бельгия, возможно, было приковано наибольшее внимание среди всех пар 1/8 финала ЧМ-2026, чему послужила вовсе не спортивная история.

Накануне игры Международная федерация футбола (ФИФА) приняла скандальное решение отложить дисквалификацию лучшего игрока и бомбардира американской сборной Фоларина Балогана, который в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины получил прямую красную карточку. Этот вердикт ФИФА вынесла после прямого звонка президента США Дональда Трампа главе федерации Джанни Инфантино с просьбой допустить футболиста до игры с бельгийцами.

Это решение осудил практически весь футбольный мир, благодаря чему Бельгия в моменте обзавелась миллиардами болельщиков со всей планеты. Справедливость восторжествовала. "Красные дьяволы" уверенно разгромили американцев со счетом 4:1 и издевательски отпраздновали свою победу танцем Трампа.

Месси тоже довели до слез и едва не выбили с чемпионата

На следующий день после вылета Криштиану Роналду с ЧМ-2026 домой едва не отправился и его вечный соперник Лионель Месси. Сборная Аргентины провела плохой матч против команды Египта и была близка к тому, чтобы сложить чемпионские полномочия.

Уже на 15-й минуте игры аргентинцы пропустили от Яссера Ибрахим, а несколькими мгновениями позже упустили шанс быстро сравнять счет — Месси вновь не реализовал пенальти на этом турнире. В середине второго тайма Аргентина еще дважды пропустила от египтян, причем оба раза — от Мостафы Зико. Правда, один его гол был отменен после вмешательства видеоассистентов.

Лишь к концу матча Аргентина при счете 0:2 принялась играть в футбол, вспомнив о своем статусе. В течение нескольких минут Месси сделал все, чтобы вернуть "альбиселесте" в игру: сперва ассистировал Кристиану Ромеро, а затем забил сам, вколотив мяч под перекладину. В компенсированное время Энцо Фернандес забил третий мяч Аргентины и выбил Египет с Мохамедом Салахом с ЧМ-2026 — 3:2. Не без доли везения действующие чемпионы мира избежали громкого провала и остались в борьбе за золото.

Экс-тренер "Спартака" сотворил историю

Последний матч 1/8 финала стал единственным за весь раунд, который завершился за пределами основного времени. Сборные Колумбии и Швейцарии при весьма невыразительной и местами убаюкивающей игре с обеих сторон не смогли отметиться голами ни за 90 минут, ни даже за 120 минут с учетом дополнительного времени.

Швейцарцы в противостоянии послематчевых пенальти оказались успешнее. Из пяти попыток "Красные крестоносцы" не реализовали только одну, когда Мануэль Аканджи пробил сильно выше ворот. Колумбийцы же провалились дважды: Давинсон Санчес мощно выстрелил в перекладину, а с классным ударом Кучо Эрнандеса справился голкипер швейцарской команды Грегор Кобель. 0:0 после основного времени и овертайма и 4:3 после серии пенальти — сборная Швейцарии под руководством экс-наставника московского "Спартака" Мурата Якина прошла в четвертьфинал ЧМ-2026. Последний раз швейцарцы играли в стадии 1/4 финала чемпионата мира в далеком 1954 году на домашнем мундиале.

© REUTERS / Agustin Marcarian Мурат Якин и футболисты сборной Швейцарии © REUTERS / Agustin Marcarian Мурат Якин и футболисты сборной Швейцарии

Все пары 1/4 финала ЧМ-2026