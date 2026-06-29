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Футбол
 
23:39 29.06.2026 (обновлено: 03:16 30.06.2026)
Клуб MLS объявил о подписании контракта с Левандовским

Левандовский продолжит карьеру в клубе MLS "Чикаго Файр"

© Соцсети ФК "Барселона"Роберт Левандовский
Роберт Левандовский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Соцсети ФК "Барселона"
Роберт Левандовский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польский нападающий Роберт Левандовский продолжит карьеру в клубе MLS «Чикаго Файр» до сезона 2027/28.
  • Футболист объявил об уходе из испанской «Барселоны» по завершении сезона.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Польский нападающий Роберт Левандовский продолжит карьеру в клубе североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Чикаго Файр", сообщается на сайте команды.
Ранее СМИ сообщали, что 37-летний форвард перейдет в саудовский "Аль-Хиляль", который якобы предложил ему контракт с зарплатой в 90 миллионов евро в год. Сам футболист в мае объявил об уходе из испанской "Барселоны" по завершении сезона.
Контракт будет действовать до сезона-2027/28.
«
"Его приход подчеркивает стремление "Чикаго Файр" выставить на поле команду высочайшего уровня, привлекая таланты мирового класса для борьбы за чемпионские титулы и повышения авторитета клуба", - говорится в сообщении.
Поляк перешел в "Барселону" из немецкой "Баварии" летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе "сине-гранатовых" он трижды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и три Суперкубка Испании. ФИФА дважды признавала поляка лучшим футболистом года (2020, 2021).
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