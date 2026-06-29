Клуб MLS объявил о подписании контракта с Левандовским

"Его приход подчеркивает стремление "Чикаго Файр" выставить на поле команду высочайшего уровня, привлекая таланты мирового класса для борьбы за чемпионские титулы и повышения авторитета клуба", - говорится в сообщении.

Поляк перешел в "Барселону" из немецкой "Баварии" летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе "сине-гранатовых" он трижды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и три Суперкубка Испании. ФИФА дважды признавала поляка лучшим футболистом года (2020, 2021).