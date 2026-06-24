Медведев лично вносит правки в учебник по обществознанию, сообщил Мединский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев лично вносит правки в текст нового учебника по обществознанию для 9-го класса.
- С 1 сентября его начнут использовать в российских школах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично вносит правки в текст нового учебника по обществознанию, рассказал помощник президента Владимир Мединский на полях ПМЮФ в Санкт-Петербурге.
"Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор — известный правовед и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст", — сказал он на сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции".
Новый учебник для девятых классов, выпущенный издательством "Просвещение-Союз", представили сегодня на ПМЮФ. Минпросвещения включило его в федеральный перечень, с 1 сентября по нему начнут учиться все российские школьники.
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