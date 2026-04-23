Минпросвещения установило новые нормы изучения обществознания в школах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ изменило количество часов на изучение обществознания в российских школах, новые нормы вступят в силу 1 сентября 2027 года, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, в 9 и 11 классах на обществознание будет отводиться 1 час в неделю. Десятиклассники будут изучать обществознание 2 часа в неделю.

"Мы скорректировали учебную программу, в соответствии с которой с 1 сентября 2026 года ребята получат новые единые государственные учебники. Убрали дублирование тем, которые уже есть в других предметах, а ключевые разделы обществознания сохранили и усилили", - сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов , комментируя данное нововведение.

Министр добавил, что федеральная рабочая программа по обществознанию стала более практико-ориентированной.

"В ней в патриотическом ключе раскрываются важнейшие темы из основных сфер общественной жизни страны: политической, экономической, социальной и духовной", - заключил Кравцов.