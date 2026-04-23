Минпросвещения установило новые нормы изучения обществознания в школах - РИА Новости, 23.04.2026
02:42 23.04.2026
Минпросвещения установило новые нормы изучения обществознания в школах

РИА Новости: с 1 сентября изменится количество часов на изучение обществознания

© РИА Новости / Александр Кряжев
Школьники во время урока
Школьники во время урока. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ изменило количество часов на изучение обществознания в российских школах, новые нормы вступят в силу 1 сентября 2027 года.
  • В 9 и 11 классах на обществознание будет отводиться 1 час в неделю, а в 10 классе — 2 часа в неделю.
  • Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что федеральная рабочая программа по обществознанию стала более практико-ориентированной и в патриотическом ключе раскрывает важнейшие темы из основных сфер общественной жизни страны.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ изменило количество часов на изучение обществознания в российских школах, новые нормы вступят в силу 1 сентября 2027 года, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, в 9 и 11 классах на обществознание будет отводиться 1 час в неделю. Десятиклассники будут изучать обществознание 2 часа в неделю.
"Мы скорректировали учебную программу, в соответствии с которой с 1 сентября 2026 года ребята получат новые единые государственные учебники. Убрали дублирование тем, которые уже есть в других предметах, а ключевые разделы обществознания сохранили и усилили", - сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя данное нововведение.
Министр добавил, что федеральная рабочая программа по обществознанию стала более практико-ориентированной.
"В ней в патриотическом ключе раскрываются важнейшие темы из основных сфер общественной жизни страны: политической, экономической, социальной и духовной", - заключил Кравцов.
Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что с 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, а с 1 сентября 2026 года предмет будет преподаваться только для 9-11-х классов.
