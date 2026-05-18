В России появятся новые учебники по обществознанию

11:43 18.05.2026 (обновлено: 11:45 18.05.2026)
Кононов: новый учебник обществознания для 11-х классов введут с 2027 года

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Единые государственные учебники по обществознанию для 9–10-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года.
  • Для 11-х классов новые государственные учебники по обществознанию появятся с 1 сентября 2027 года.
  • Главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов стал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Единые государственные учебники по обществознанию для 9-10-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года, а для 11-х классов — с 1 сентября 2027 года, сообщил референт Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.
"С 1 сентября этого года 9-10-е классы переходят на новые государственные учебники обществознания, 11-й класс продолжает последний год изучать старый курс... А с 1 сентября 2027 года в школы заходит и третий государственный учебник - обществознание для 11-х классов", - сказал Кононов на Конференции учителей истории и обществознания.
Ранее замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова заявила, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов.
