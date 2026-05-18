В России появятся новые учебники по обществознанию

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Единые государственные учебники по обществознанию для 9-10-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года, а для 11-х классов — с 1 сентября 2027 года, сообщил референт Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.